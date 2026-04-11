Stephanie Demner contó cómo hace para ganar más de US$3.000 por mes sin trabajar un segundo

Consultada sobre la modalidad del pago, sostuvo: “Y sí, porque está en todo el país”. Aunque no tiene un registro total de lo cobrado a lo largo de los años, aseguró que la empresa mantiene la comunicación cada vez que su imagen es reutilizada.

Este tipo de acuerdos publicitarios, vinculados a derechos de imagen y renovaciones periódicas, no suelen ser habituales. Sin embargo, en su caso, se transformaron en una fuente de ingresos sostenida a lo largo del tiempo, que se mantiene vigente desde hace casi dos décadas.