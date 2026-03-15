Es viral la reacción de Franco Colapinto disconforme con el resultado en el GP de China

El pedido de disculpas de Esteban Ocon

Franco Colapinto tuvo un arranque brillante en el Gran Premio de China de Fórmula 1 tras largar 12º y escalar rápidamente hasta el 6º puesto. Sin embargo, cuando la carrera transitaba la vuelta 34, un choque desde atrás de Esteban Ocon tras la salida de boxes complicó seriamente su carrera.

Esteban Ocon se disculpó públicamente con Colapinto a través de declaraciones a la prensa y también por redes sociales donde los pilotos tuvieron un intercambio amistoso. Franco le respondió: "Todo bien, amigo! Gracias por las disculpas. Nos vemos pronto".