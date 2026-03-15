EN VIVOFórmula 1
Es viral la reacción de Franco Colapinto disconforme con el resultado en el GP de China
El piloto argentino largó 12º, llegó a estar 2º y sufrió un choque de Ocon tras salir de boxes, pero remontó y terminó 10º en el GP de China para sumar sus primeros puntos con Alpine. Sin embargo, expresó su frustración por los problemas en el auto y las circunstancias de carrera.
EN VIVO
Franco Colapinto protagonizó una carrera memorable en el Gran Premio de China de Fórmula 1. El piloto argentino largó 12º, llegó a ubicarse segundo durante la prueba y, pese a un choque de Esteban Ocon tras su parada en boxes, logró recuperarse y finalizó 10º para sumar su primer punto con Alpine.
Tras la carrera, el piloto argentino valoró el punto obtenido, aunque dejó clara su molestia por las complicaciones que enfrentó: “Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio. No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que su monoplaza presentó desperfectos relevantes: “Tenía mucho ‘graining’ en el último stint y muchos daños en el piso, la parte trasera derecha quedó toda rota. Perdí mucha carga aerodinámica y eso me complicó muchísimo”, luego del incidente con Ocon, que limitó sus posibilidades de sumar más puntos de los esperados.
Colapinto también se mostró crítico con algunas decisiones durante la competencia y expresó su frustración por las ocasiones desperdiciadas, aunque resaltó la entrega en pista: “Lo di todo, empujé todas las vueltas e hice una de mis mejores carreras. Cuando das todo y no salen las cosas te da más bronca”, afirmó. IP
De cara al próximo Gran Premio, el argentino ya piensa en la cita en Japón: “Ahora vamos con todo a Japón, otra pista nueva para mí. Ojalá podamos tener el auto en mejores condiciones y estar un poco más cerca en rendimiento”.
El pedido de disculpas de Esteban Ocon
Franco Colapinto tuvo un arranque brillante en el Gran Premio de China de Fórmula 1 tras largar 12º y escalar rápidamente hasta el 6º puesto. Sin embargo, cuando la carrera transitaba la vuelta 34, un choque desde atrás de Esteban Ocon tras la salida de boxes complicó seriamente su carrera.
Esteban Ocon se disculpó públicamente con Colapinto a través de declaraciones a la prensa y también por redes sociales donde los pilotos tuvieron un intercambio amistoso. Franco le respondió: "Todo bien, amigo! Gracias por las disculpas. Nos vemos pronto".
Dejá tu comentario