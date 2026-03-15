Así fue la increible largada de Franco Colapinto en el GP de China: avanzó seis posiciones y se ubicó 6°

El avance generó entusiasmo entre los fanáticos argentinos, ya que el circuito chino suele ser exigente para los sobrepasos. Sin embargo, el arranque del piloto dejó señales positivas para el desarrollo de la carrera. Con todavía muchas vueltas por delante, Colapinto se mantiene en zona de puntos tras una salida que ya se perfila como uno de los momentos destacados del Gran Premio de China.