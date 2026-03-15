Así fue la increible largada de Franco Colapinto en el GP de China: avanzó seis posiciones y se ubicó 6°
El piloto argentino tuvo una largada espectacular en el GP de China: partió 12º, adelantó seis posiciones y se ubicó 6º en las primeras vueltas de la carrera.
Franco Colapinto tuvo un comienzo brillante en el Gran Premio de China de Fórmula 1. El piloto argentino largó desde el puesto 12 y protagonizó una gran maniobra en la salida, adelantando seis posiciones para ubicarse sexto en las primeras vueltas de la carrera.
Aprovechando los espacios y el ritmo del auto, Colapinto avanzó desde el puesto 12 hasta el 6º lugar, superando a varios rivales en la zona inicial del trazado y posicionándose rápidamente en el grupo de punta para la sorpresa de muchos.
Gran largada de Colapinto en el Gran Premio de China
Durante la primera vuelta el argentino también debió defender su posición frente a los intentos de sobrepaso de otros pilotos. Con maniobras firmes, cubrió tanto el interior como el exterior de la pista para evitar ataques y sostener un lugar que ilusiona con la posibilidad de sumar puntos.
El avance generó entusiasmo entre los fanáticos argentinos, ya que el circuito chino suele ser exigente para los sobrepasos. Sin embargo, el arranque del piloto dejó señales positivas para el desarrollo de la carrera. Con todavía muchas vueltas por delante, Colapinto se mantiene en zona de puntos tras una salida que ya se perfila como uno de los momentos destacados del Gran Premio de China.
El inicio de la carrera también estuvo marcado por varios abandonos importantes. Oscar Piastri y Lando Norris quedaron fuera de competencia, mientras que Gabriel Bortoleto y Alex Albon ni siquiera pudieron largar, por lo que el Gran Premio de China comenzó con varias bajas en la grilla.
En ese contexto, Colapinto logró aprovechar el movimiento del pelotón en los primeros metros y firmó una largada que rápidamente lo metió en zona de puntos, generando expectativas sobre lo que puede suceder en el resto de la carrera
Así fue la grilla de largada en el Gran Premio de China
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