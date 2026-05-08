El cambio mental de Colapinto que sorprende en la Fórmula 1: la mirada de su psicólogo

El psicólogo explicó además que el acompañamiento va mucho más allá del rendimiento en pista. Según detalló, uno de los aspectos centrales del proceso es la contención emocional y familiar, especialmente en edades tempranas. “Lo principal es la contención, tratar de trabajar toda esta parte con la familia. Y después la parte deportiva, la que tiene que ver con el rendimiento, que es la que más importa porque es la que te da la durabilidad”, señaló.

La relación entre ambos comenzó cuando Colapinto todavía era un chico y fue evolucionando con el paso de los años. Ruiz acompaña a pilotos de distintas categorías del automovilismo y también trabaja con figuras reconocidas como Luciano y Kevin Benavides, campeones del Rally Dakar en motos. Sin embargo, el caso del argentino tiene una particularidad especial por la cantidad de tiempo compartido y el crecimiento vivido en paralelo.

franco colapinto

“No es lo mismo a los 12, que a los 15, que a los 17, que a los 18, a nivel personal y a nivel profesional”, explicó Ruiz al describir cómo cambia el trabajo psicológico según la etapa de desarrollo del deportista. En ese camino, las llamadas, los audios y las videollamadas se transformaron en herramientas fundamentales, especialmente durante los fines de semana de carrera o en momentos de mayor presión.

El especialista también fue contundente al remarcar que el actual Colapinto muestra una madurez diferente frente a las exigencias extremas de la F1: “No es el mismo Franco este año que el de hace un año: su manera de pensar, de ver las cosas, de verse a sí mismo, es distinta. Todo eso lo ha forjado y lo ha hecho crecer como para que pueda seguir afrontando la Fórmula 1, que es lo máximo, te exige en todo momento y no puedes dar ni un centímetro de ventaja en ningún área”.

Pese a su rol clave en el desarrollo del piloto argentino, Ruiz mantiene un perfil extremadamente bajo. Habitualmente evita las cámaras y no suele aparecer públicamente junto a los deportistas con los que trabaja. Sin embargo, hubo una excepción que guarda como un recuerdo especial: el debut de Colapinto en la Fórmula 1, el 1 de septiembre de 2024 en Monza. Aquel día, tras la carrera disputada con Williams, ambos se sacaron una foto juntos. Una imagen sencilla, pero cargada de significado después de tantos años de trabajo silencioso.