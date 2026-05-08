El cambio mental de Colapinto que sorprende en la Fórmula 1: la mirada de su psicólogo
Gustavo Ruiz trabaja con el piloto argentino desde sus comienzos en el karting y aseguró que las dificultades atravesadas durante 2025 terminaron fortaleciendo al actual corredor de Alpine.
Detrás de la explosión de Franco Colapinto en la Fórmula 1 existe un proceso silencioso que se fue construyendo mucho antes de su llegada a la máxima categoría. Mientras el piloto argentino continúa consolidándose en Alpine y sumando actuaciones destacadas en 2026, una de las voces que mejor conoce su recorrido decidió contar cómo evolucionó mentalmente en los últimos años.
Se trata de Gustavo Ruiz, el psicólogo deportivo que acompaña al pilarense desde que apenas tenía doce años y competía en karting. El especialista habló sobre las dificultades que atravesó Colapinto durante la temporada pasada y aseguró que ese contexto terminó siendo determinante en su crecimiento personal y profesional. “Todo eso lo hizo crecer, lo hizo madurar, lo fortaleció. No es el mismo Franco este año que el de hace un año”, explicó.
La temporada anterior no fue sencilla para el corredor: tuvo que competir con el A525, señalado durante gran parte del campeonato como el monoplaza menos competitivo de la parrilla. A eso se le sumaron las dudas sobre su continuidad en la categoría y los rumores permanentes alrededor de su futuro. Sin embargo, lejos de derrumbarse, el argentino logró sostenerse emocionalmente y terminó asegurándose un lugar como piloto titular para 2026.
La revelación del psicólogo de Franco Colapinto sobre cómo cambió para 2026 en la Fórmula 1
Ruiz considera que esa etapa fue clave para consolidar la personalidad deportiva de Colapinto. “Yo lo que veo siempre no es la parte negativa, la parte del sufrimiento. Le veo toda la parte más positiva. Todo eso lo hizo crecer, lo hizo madurar, lo fortaleció”, sostuvo en una entrevista en la que repasó el vínculo que construyeron a lo largo de más de una década de trabajo conjunto.
El psicólogo explicó además que el acompañamiento va mucho más allá del rendimiento en pista. Según detalló, uno de los aspectos centrales del proceso es la contención emocional y familiar, especialmente en edades tempranas. “Lo principal es la contención, tratar de trabajar toda esta parte con la familia. Y después la parte deportiva, la que tiene que ver con el rendimiento, que es la que más importa porque es la que te da la durabilidad”, señaló.
La relación entre ambos comenzó cuando Colapinto todavía era un chico y fue evolucionando con el paso de los años. Ruiz acompaña a pilotos de distintas categorías del automovilismo y también trabaja con figuras reconocidas como Luciano y Kevin Benavides, campeones del Rally Dakar en motos. Sin embargo, el caso del argentino tiene una particularidad especial por la cantidad de tiempo compartido y el crecimiento vivido en paralelo.
“No es lo mismo a los 12, que a los 15, que a los 17, que a los 18, a nivel personal y a nivel profesional”, explicó Ruiz al describir cómo cambia el trabajo psicológico según la etapa de desarrollo del deportista. En ese camino, las llamadas, los audios y las videollamadas se transformaron en herramientas fundamentales, especialmente durante los fines de semana de carrera o en momentos de mayor presión.
El especialista también fue contundente al remarcar que el actual Colapinto muestra una madurez diferente frente a las exigencias extremas de la F1: “No es el mismo Franco este año que el de hace un año: su manera de pensar, de ver las cosas, de verse a sí mismo, es distinta. Todo eso lo ha forjado y lo ha hecho crecer como para que pueda seguir afrontando la Fórmula 1, que es lo máximo, te exige en todo momento y no puedes dar ni un centímetro de ventaja en ningún área”.
Pese a su rol clave en el desarrollo del piloto argentino, Ruiz mantiene un perfil extremadamente bajo. Habitualmente evita las cámaras y no suele aparecer públicamente junto a los deportistas con los que trabaja. Sin embargo, hubo una excepción que guarda como un recuerdo especial: el debut de Colapinto en la Fórmula 1, el 1 de septiembre de 2024 en Monza. Aquel día, tras la carrera disputada con Williams, ambos se sacaron una foto juntos. Una imagen sencilla, pero cargada de significado después de tantos años de trabajo silencioso.
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