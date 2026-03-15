El choque de Esteban Ocon que complicó a Franco Colapinto en el GP de China

Fórmula 1: por la guerra no se corre en Bahrein ni en Arabia Saudita

Según informó la categoría, tras una cuidadosa evaluación de la situación en la región se decidió que las carreras previstas para abril no se disputarán. Aunque se analizaron distintas alternativas para mantener el calendario, finalmente se optó por no realizar reemplazos en esas fechas.

“Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento considerando la situación actual en la región”, expresó Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, quien además agradeció a los organizadores por su apoyo y comprensión. “Esperaban con ilusión recibirnos con su energía y pasión habituales y estamos deseando volver en cuanto las circunstancias lo permitan”, agregó.