El choque de Esteban Ocon que complicó a Franco Colapinto en el GP de China
El piloto argentino largó 12º, avanzó hasta el 6º puesto en el GP de China y estaba en zona de puntos, pero un choque del francés tras su parada en boxes cambió el panorama.
Franco Colapinto tuvo un arranque brillante en el Gran Premio de China de Fórmula 1 tras largar 12º y escalar rápidamente hasta el 6º puesto. Sin embargo, cuando la carrera transitaba la vuelta 34, un choque desde atrás de Esteban Ocon tras la salida de boxes complicó seriamente su carrera.
El Gran Premio de China comenzó con una de las mejores largadas de Franco Colapinto en la temporada. El piloto argentino reaccionó de gran manera cuando se apagaron los semáforos y rápidamente empezó a ganar posiciones en los primeros metros del circuito. Aprovechando los espacios y el ritmo del auto, avanzó desde el puesto 12 hasta el 6º lugar, superando a varios rivales en la zona inicial del trazado y posicionándose rápidamente en el grupo de punta.
Durante la primera vuelta el argentino también debió defender su posición frente a los intentos de sobrepaso de otros pilotos. Con maniobras firmes, cubrió tanto el interior como el exterior de la pista para evitar ataques y sostener un lugar que generaba ilusión con la posibilidad de sumar puntos. El inicio de la carrera también estuvo marcado por varias bajas importantes. Oscar Piastri y Lando Norris abandonaron, mientras que Gabriel Bortoleto y Alex Albon ni siquiera pudieron largar, por lo que la competencia comenzó con menos autos en pista.
Así fue el choque de Esteban Ocon que complicó a Franco Colapinto en el GP de China
La situación cambió en la vuelta 34 de 56. Tras 33 vueltas, Colapinto ingresó a boxes para realizar su parada y cambiar neumáticos. Cuando regresaba a pista, salió por delante del Haas de Esteban Ocon. En ese momento, el piloto francés realizó una mala maniobra y impactó desde atrás al argentino, provocando un trompo que terminó dañando el Alpine y alterando por completo el panorama de una carrera que hasta ese momento ofrecía buenas chances de sumar puntos.
El contacto generó un fuerte golpe para Colapinto, que venía protagonizando una actuación sólida en el circuito chino y se mantenía dentro de los primeros puestos tras una largada que había sido una de las grandes maniobras del inicio del Gran Premio de China.
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Según informó la categoría, tras una cuidadosa evaluación de la situación en la región se decidió que las carreras previstas para abril no se disputarán. Aunque se analizaron distintas alternativas para mantener el calendario, finalmente se optó por no realizar reemplazos en esas fechas.
“Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento considerando la situación actual en la región”, expresó Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, quien además agradeció a los organizadores por su apoyo y comprensión. “Esperaban con ilusión recibirnos con su energía y pasión habituales y estamos deseando volver en cuanto las circunstancias lo permitan”, agregó.
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