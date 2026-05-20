Escándalo en el final de San Pablo vs. Millonarios: el árbitro terminó el partido en pleno contragolpe colombiano
El Embajador igualó 1-1 ante el conjunto brasileño en el Morumbí por el Grupo C de la Copa Sudamericana, pero el resultado quedó en segundo plano.
Final caliente y con polémica internacional en territorio paulista. Millonarios de Bogotá estuvo a nada de llevarse una victoria histórica de Brasil, pero terminó masticando bronca por partida doble: a los 88 minutos desperdició un penal y en la última jugada del partido el árbitro le cortó un contraataque letal frente a un solo defensor. El empate 1-1 mantiene al local en la cima, pero dejó un clima de máxima tensión.
El encuentro marcó el tercer ciclo del exseleccionador de Brasil, Dorival Júnior, como director técnico de San Pablo (asumió tras la salida de Roger Machado). Las cosas arrancaron a pedir de boca para el dueño de casa gracias al gol tempranero de Luciano a los 8 minutos. Sin embargo, el Tricolor se pinchó en el segundo tiempo y el elenco colombiano reaccionó a los 80' con el tanto del ingresado Jorge Cabezas Hurtado.
A partir del empate, Millonarios olió sangre y se fue con todo al ataque. A los 88 minutos tuvo la chance de oro tras la sanción de un penal a favor, pero el delantero argentino Rodrigo "Tucu" Contreras remató muy por encima del travesaño, perdiéndose el gol del triunfo.
La gran polémica de la noche llegó en el quinto minuto de adición (90+5'). San Pablo ejecutó un tiro de esquina que la defensa albiazul rechazó. Tras un nuevo intento fallido de los brasileños por meter la pelota al área, Andrés Llinás cabeceó y habilitó a Cabezas Hurtado. El autor del gol y el "Tucu" Contreras picaron a máxima velocidad en un dos contra uno letal con destino al arco local, pero el árbitro Kevin Ortega se llevó el silbato a la boca y decretó el final del partido en pleno desarrollo de la contra.
Apenas sonó el silbato, la totalidad del plantel de Millonarios rodeó e increpó con dureza al juez peruano, quien está designado para dirigir en la Copa del Mundo 2026. Los futbolistas le recriminaron cortar una ocasión manifiesta de gol, mientras que Ortega se defendió señalando su reloj repetidamente para marcar que el tiempo adicionado ya se había cumplido.
En el estricto plano reglamentario, el cronómetro avala la decisión del juez: cuando comenzó la réplica de Millonarios, ya se corrían 24 segundos por encima de los 5 minutos que se habían otorgado como descuento, por lo que el árbitro principal estaba facultado para dar el cierre.
Así quedó el Grupo C de la Copa Sudamericana
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