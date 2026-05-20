Escándalo en el final de San Pablo vs. Millonarios: el árbitro terminó el partido en pleno contragolpe colombiano

Apenas sonó el silbato, la totalidad del plantel de Millonarios rodeó e increpó con dureza al juez peruano, quien está designado para dirigir en la Copa del Mundo 2026. Los futbolistas le recriminaron cortar una ocasión manifiesta de gol, mientras que Ortega se defendió señalando su reloj repetidamente para marcar que el tiempo adicionado ya se había cumplido.

En el estricto plano reglamentario, el cronómetro avala la decisión del juez: cuando comenzó la réplica de Millonarios, ya se corrían 24 segundos por encima de los 5 minutos que se habían otorgado como descuento, por lo que el árbitro principal estaba facultado para dar el cierre.

Así quedó el Grupo C de la Copa Sudamericana