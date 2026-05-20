Independiente Santa Fe chicaneó a Platense en las redes tras el triunfo por Copa Libertadores

image

La cargada de los colombianos no fue casualidad, sino una respuesta directa a lo que había hecho Platense el pasado 29 de abril. Aquella noche, tras el triunfo del equipo de la dupla Orsi-Gómez por 2-1 en el Ciudad de Vicente López, las redes del Calamar habían festejado con una ilustración de su mascota atrapando a los dos leones bogotanos. Tras conseguir su primer triunfo en esta fase de grupos, Santa Fe devolvió el golpe digital.