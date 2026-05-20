Independiente Santa Fe chicaneó a Platense en las redes tras el triunfo por Copa Libertadores
El elenco colombiano venció 2-1 al Calamar por la quinta fecha del Grupo E y se cobró revancha de lo ocurrido en Vicente López hace algunas semanas.
La pelea por la clasificación en el Grupo E de la Copa Libertadores se trasladó de la cancha a las redes sociales. Tras la victoria de Independiente Santa Fe por 2-1 sobre Platense en la altura del Estadio El Campín, el club de Bogotá no dejó pasar la oportunidad de cobrarse una deuda pendiente y lanzó una picante chicana dedicada al conjunto de Vicente López.
“Juego terminado”, publicaron las cuentas oficiales del conjunto colombiano apenas finalizó el encuentro. El posteo incluyó un meme con una clara referencia a la serie 'El juego del Calamar': en la imagen se observa a un calamar colgado contra una pared en señal de haber sido pescado, custodiado por dos leones (apodo de Santa Fe) junto a un cuadro que ilustraba la "cacería".
La cargada de los colombianos no fue casualidad, sino una respuesta directa a lo que había hecho Platense el pasado 29 de abril. Aquella noche, tras el triunfo del equipo de la dupla Orsi-Gómez por 2-1 en el Ciudad de Vicente López, las redes del Calamar habían festejado con una ilustración de su mascota atrapando a los dos leones bogotanos. Tras conseguir su primer triunfo en esta fase de grupos, Santa Fe devolvió el golpe digital.
Qué necesita Platense para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores
A pesar de la derrota en Colombia y a la espera de lo que suceda en el choque entre Corinthians y Peñarol, el panorama internacional para Platense sigue estando en sus propias manos de cara a la sexta y última jornada de la fase de grupos.
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Depende de sí mismo: Si el Calamar viaja a San Pablo y le gana a Corinthians en el Arena Timao, clasificará de manera directa a los octavos de final de la Copa Libertadores.
El escenario adverso: En caso de empatar o perder en territorio brasileño, el equipo argentino quedará condicionado y deberá esperar una serie de resultados en el otro partido del grupo para ver si se mete en octavos o si se tiene que conformar con el tercer puesto para ir a los playoffs de la Copa Sudamericana.
Así esté el Grupo E de la Copa Libertadores
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