España le ganó 2-0 a Francia y jugará la final del Mundial 2026

¡FINAL DEL ENCUENTRO!
España se impuso 2-0 ante Francia y es el primer finalista del Mundial 2026.
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España se impuso por 2-0 ante Francia en la primera semifinal del Mundial 2026 y sacó boleto para el partido decisivo. El conjunto español definió el encuentro con los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro y ahora aguarda por el vencedor del cruce entre Argentina e Inglaterra.
El equipo español abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo por intermedio de Mikel Oyarzabal, que cambió un penal por gol para darle tranquilidad a su seleccionado en un duelo de alto voltaje. Ya en el complemento, a los 13 minutos, Pedro Porro coronó una gran jugada colectiva y selló el 2-0 definitivo que le permitió a La Roja asegurar su lugar en el partido más importante del torneo.
Con este triunfo, España quedó a un paso de volver a conquistar la Copa del Mundo y ahora espera por el ganador de la segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra. La final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo y tendrá al conjunto español como uno de sus protagonistas, luego de superar con autoridad a una de las grandes candidatas al título.
Francia, vigente subcampeón tras la final disputada en Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, buscará volver a meterse en la final con el objetivo de conquistar su tercera Copa del Mundo. Con un plantel repleto de figuras y liderado por Kylian Mbappé, el conjunto dirigido por Didier Deschamps superó 2 a 0 a Marruecos en los cuartos de final y llega invicto a esta instancia tras cosechar seis victorias.
"La Roja", por su parte, llega con la ilusión de regresar a una final mundialista después de su consagración en Sudáfrica 2010. La selección española, que viene de eliminar a Bélgica en los cuartos de final, cuenta con un antecedente favorable frente a "Los Galos": en la Eurocopa 2024 se impuso en las semifinales.
El ganador de esta semifinal será el primer finalista del Mundial 2026 y esperará por el vencedor del otro cruce entre Argentina e Inglaterra, que definirán al segundo equipo que disputará el partido por el título.
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