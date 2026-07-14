Francia vs. España: quiénes son los entrenadores de cada selección
De un lado está Deschamps, quien dirige a Francia desde hace 14 años; del otro, Luis de la Fuente, el entrenador que llevó a "La Roja" a conquistar la Eurocopa 2024. Los detalles en la nota.
Didier Deschamps y Luis de la Fuente vuelven a verse las caras este martes, cuando Francia y España se enfrenten desde las 16 (hora argentina) por las semifinales del Mundial 2026. Ambos entrenadores buscarán conducir a sus selecciones a una nueva final de la Copa del Mundo.
Mientras el francés acumula más de una década al frente de Les Bleus y es uno de los técnicos más experimentados del fútbol internacional, el español consolidó un proyecto que devolvió a "La Roja" al primer plano. El choque también pondrá frente a frente dos estilos de conducción que fueron clave para el presente de sus respectivos equipos.
El DT de la Selección de Francia
Antes de convertirse en entrenador, Deschamps tuvo una destacada carrera como futbolista. Como capitán de Francia conquistó el Mundial de 1998 y luego ganó la Eurocopa 2000. A nivel de clubes también alcanzó la cima de Europa, al ganar la Champions League con Olympique de Marsella y posteriormente con Juventus.
Su éxito continuó en los bancos de suplentes: desde que asumió como seleccionador de Francia en 2012, consolidó uno de los procesos más exitosos del fútbol internacional, con la obtención del Mundial de Rusia 2018, el título de la UEFA Nations League, además de los subcampeonatos en la Eurocopa 2016 y el Mundial de Qatar 2022.
Gracias a esos logros, integra el reducido grupo de entrenadores que conquistaron la Copa del Mundo tanto como jugadores como desde el banco de suplentes, un hito que comparte únicamente con Franz Beckenbauer y Mario Zagallo.
El DT de la Selección de España
De la Fuente se desempeñó como lateral izquierdo y pasó por Athletic Club, donde ganó dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
Tras retirarse, comenzó su recorrido como director técnico y encontró su lugar dentro de la Real Federación Española de Fútbol. Desde 2013 dirigió distintas selecciones juveniles, logrando la Eurocopa Sub-19, la Eurocopa Sub-21 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, resultados que lo llevaron a asumir el mando de la selección absoluta a fines de 2022.
Su llegada abrió una nueva etapa para España: conquistó la UEFA Nations League 2022-23 y la Eurocopa 2024, además de convertirse en el primer entrenador español en ganar el torneo continental en las categorías Sub-19, Sub-21 y mayor.
Una de las principales fortalezas de De la Fuente fue la continuidad del trabajo realizado en las divisiones inferiores. Esa experiencia le permitió consolidar un plantel con una base de futbolistas que ya conocía, entre ellos Pedri, Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams y Mikel Merino, piezas fundamentales del presente de "La Roja".
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario