Francia vs. España: quiénes son los entrenadores de cada selección

El DT de la Selección de España

De la Fuente se desempeñó como lateral izquierdo y pasó por Athletic Club, donde ganó dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Tras retirarse, comenzó su recorrido como director técnico y encontró su lugar dentro de la Real Federación Española de Fútbol. Desde 2013 dirigió distintas selecciones juveniles, logrando la Eurocopa Sub-19, la Eurocopa Sub-21 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, resultados que lo llevaron a asumir el mando de la selección absoluta a fines de 2022.

De la Fuente ganó la Nations League y la Eurocopa con España.

Su llegada abrió una nueva etapa para España: conquistó la UEFA Nations League 2022-23 y la Eurocopa 2024, además de convertirse en el primer entrenador español en ganar el torneo continental en las categorías Sub-19, Sub-21 y mayor.

Una de las principales fortalezas de De la Fuente fue la continuidad del trabajo realizado en las divisiones inferiores. Esa experiencia le permitió consolidar un plantel con una base de futbolistas que ya conocía, entre ellos Pedri, Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams y Mikel Merino, piezas fundamentales del presente de "La Roja".