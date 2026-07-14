Tomás Roncero de El Chiringuito contra Kylian Mbappé: "Que asuma su..."
El periodista español lanzó una contundente advertencia al delantero francés antes de la semifinal, en un mensaje que generó repercusiones por su tono desafiante.
La antesala del duelo entre Francia y España por las semifinales del Mundial 2026 sumó una dosis extra de controversia luego de una declaración de Tomás Roncero que tuvo como foco principal a Kylian Mbappé.
El periodista español, conocido por sus opiniones enfáticas y su estilo sin medias tintas, apuntó contra el atacante francés y le dejó una advertencia antes del trascendental partido: “que asuma su inferioridad como equipo”.
La frase rápidamente recorrió las redes sociales y abrió un debate alrededor de una afirmación que, por su carácter tajante, buscó instalar una narrativa de superioridad española frente a una Francia que, pese a algunos cuestionamientos durante el camino, volvió a ubicarse entre los cuatro mejores equipos del mundo.
Roncero fundamentó su postura en la idea de que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente posee una estructura colectiva más aceitada y una identidad futbolística más reconocible. Según su mirada, España cuenta con un engranaje más armónico y con futbolistas capaces de imponerse desde el funcionamiento, con nombres como Rodri y Lamine Yamal como principales exponentes.
Del otro lado aparece una Francia que hace tiempo convirtió la competitividad en una característica casi identitaria. Un equipo que puede no desplegar siempre un fútbol brillante, pero que tiene una capacidad comprobada para sobrevivir en los escenarios de máxima exigencia y que cuenta con Mbappé, un futbolista capaz de modificar el curso de un partido con una acción aislada.
La sentencia de Roncero también generó otra interpretación: si bien España llega con argumentos futbolísticos para sentirse protagonista, hablar de “inferioridad” parece una conclusión demasiado definitiva para una selección que disputó las últimas grandes citas internacionales en las instancias decisivas.
El fútbol, con su lógica imprevisible y su naturaleza muchas veces caprichosa, suele desmontar los pronósticos categóricos. La posesión, el funcionamiento y los automatismos pueden marcar tendencias, pero en partidos de esta magnitud también pesan la jerarquía individual, la experiencia y la capacidad de responder bajo presión.
Por eso, la semifinal tendrá una especie de duelo de conceptos: una España que apuesta por el colectivo, la circulación y una generación emergente que busca consolidarse; y una Francia que confía en su fortaleza competitiva, su capacidad camaleónica y en la presencia de una estrella como Mbappé.
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