Tomás Roncero de El Chiringuito contra Kylian Mbappé: "Que asuma su..."

La sentencia de Roncero también generó otra interpretación: si bien España llega con argumentos futbolísticos para sentirse protagonista, hablar de “inferioridad” parece una conclusión demasiado definitiva para una selección que disputó las últimas grandes citas internacionales en las instancias decisivas.

El fútbol, con su lógica imprevisible y su naturaleza muchas veces caprichosa, suele desmontar los pronósticos categóricos. La posesión, el funcionamiento y los automatismos pueden marcar tendencias, pero en partidos de esta magnitud también pesan la jerarquía individual, la experiencia y la capacidad de responder bajo presión.

Por eso, la semifinal tendrá una especie de duelo de conceptos: una España que apuesta por el colectivo, la circulación y una generación emergente que busca consolidarse; y una Francia que confía en su fortaleza competitiva, su capacidad camaleónica y en la presencia de una estrella como Mbappé.