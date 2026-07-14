Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Francia vs. España por Internet
Francia y España definen el primer clasificado a la final de la Copa del Mundo en Dallas. Dónde verlo en vivo.
Francia y España juegan este martes, desde las 16 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Dallas, por las semifinales del Mundial 2026.
El partido será transmitido en vivo por TyC Sports, Telefe y DSports, por lo que no es necesario contar con el pack fútbol ni acceder a plataformas como Pelota Libre ni Magis TV.
El ganador de esta semifinal será el primer finalista y esperará por el vencedor del otro cruce entre Argentina e Inglaterra, que definirán al segundo equipo que disputará el partido por el título.
Francia, que viene de jugar las últimas dos finales del torneo, eliminó a Marruecos (2 a 0) en los cuartos de final y cuenta con un plantel repleto de figuras, entre las que destacan Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise. Además, el elenco comandado por Didier Deschamps llega invicto a esta instancia tras cosechar seis victorias en seis partidos.
"La Roja", por su parte, llega con la ilusión de regresar a una final mundialista después de su consagración en Sudáfrica 2010. La selección española viene de eliminar a Bélgica en los cuartos de final y cuenta con un antecedente favorable frente a "Los Galos": en la Eurocopa 2024 se impuso en las semifinales.
Cómo ver en vivo Francia vs. España, sin Magis TV ni Pelota libre
La televisación del encuentro estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
Formaciones de Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026
Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario