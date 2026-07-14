Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Francia vs. España por Internet

"La Roja", por su parte, llega con la ilusión de regresar a una final mundialista después de su consagración en Sudáfrica 2010. La selección española viene de eliminar a Bélgica en los cuartos de final y cuenta con un antecedente favorable frente a "Los Galos": en la Eurocopa 2024 se impuso en las semifinales.