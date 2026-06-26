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España venció 1-0 a Uruguay en el Mundial 2026 y la Celeste quedó eliminada

Uruguay vs. España por el Mundial 2026: goles

Uruguay vs. España por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Uruguay vs. España por el Mundial 2026: goles

Uruguay vs. España por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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La selección de España le ganó 1-0 a Uruguay con un gol de Álex Baena y clasificó a 16avos del Mundial 2026. El equipo de Marcelo Bielsa quedó eliminado.

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En un tenso encuentro disputado en el Estadio Akron de Guadalajara, la selección de España superó por 1 a 0 a Uruguay y selló su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 Con este resultado, el elenco europeo quedó líder del Grupo H, mientras que la Celeste sufrió una dolorosa eliminación temprana.

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El error de Muslera y la clasificación de España

  • El gol decisivo: A los 42 minutos del primer tiempo, Álex Baena anotó el único tanto del partido tras un error de cálculo del arquero Fernando Muslera, quien no logró despejar el remate.

  • Sustitución en el arco: Luego de cometer su tercer fallo grave en lo que va del torneo, el propio Muslera pidió el cambio en el entretiempo y fue reemplazado por decisión conjunta con el cuerpo técnico.

  • La autocrítica de Bielsa: Tras consumarse el fracaso, el entrenador argentino asumió toda la culpa: "Teníamos un potencial que yo no logré que cristalizara en un equipo que mereciera jugar de acuerdo a su nivel".

  • Final caliente y roja: En los minutos de adición, Uruguay reclamó efusivamente un penal sobre Federico Viñas. La tensión escaló y Agustín Canobbio fue expulsado por una durísima entrada contra Pau Cubarsí.

  • El futuro de La Roja: España cerró la fase de grupos con 7 puntos, de manera invicta y sin recibir goles. Ahora, se enfrentará en Inglewood al equipo que finalice segundo en el Grupo J.

Tags: Mundial 2026, España, Uruguay, Marcelo Bielsa, Fernando Muslera.

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Bielsa cambió de arquero

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¡Gol de España!

Baena con la complicidad de Muslera marca el 1 a 0

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Así llegan Uruguay y España a este duelo

Mientras España buscará asegurar el primer puesto de la zona, el seleccionado sudamericano está obligado a conseguir un triunfo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

La "Roja" lidera el grupo con 4 puntos tras igualar sin goles frente a Cabo Verde en el debut y golear 4 a 0 a Arabia Saudita en la segunda fecha. El equipo dirigido por Luis de la Fuente depende de sí mismo para terminar como líder y, con un empate, también garantizaría su presencia en la próxima instancia.

Uruguay, por su parte, llega con la presión de conseguir una victoria luego de empatar 1 a 1 con Arabia Saudita y 2 a 2 frente a Cabo Verde en sus primeras dos presentaciones.

El conjunto de Marcelo Bielsa suma apenas 2 unidades y necesita dar el golpe ante uno de los máximos candidatos al título para clasificar sin depender de otros resultados. Un empate lo dejaría con escasas posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros, mientras que una derrota significaría su eliminación.

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Formaciones de Uruguay vs. España por el Mundial 2026

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Horario y televisación

  • Hora: 21:00
  • TV: DSports y Telefe
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Guadalajara

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