España venció 1-0 a Uruguay en el Mundial 2026 y la Celeste quedó eliminada

Bielsa cambió de arquero
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¡BIELSA SACÓ A MUSLERA! pic.twitter.com/jJGl9uCYHB— minutouno (@minutounocom) June 27, 2026
En un tenso encuentro disputado en el Estadio Akron de Guadalajara, la selección de España superó por 1 a 0 a Uruguay y selló su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 Con este resultado, el elenco europeo quedó líder del Grupo H, mientras que la Celeste sufrió una dolorosa eliminación temprana.
El gol decisivo: A los 42 minutos del primer tiempo, Álex Baena anotó el único tanto del partido tras un error de cálculo del arquero Fernando Muslera, quien no logró despejar el remate.
Sustitución en el arco: Luego de cometer su tercer fallo grave en lo que va del torneo, el propio Muslera pidió el cambio en el entretiempo y fue reemplazado por decisión conjunta con el cuerpo técnico.
La autocrítica de Bielsa: Tras consumarse el fracaso, el entrenador argentino asumió toda la culpa: "Teníamos un potencial que yo no logré que cristalizara en un equipo que mereciera jugar de acuerdo a su nivel".
Final caliente y roja: En los minutos de adición, Uruguay reclamó efusivamente un penal sobre Federico Viñas. La tensión escaló y Agustín Canobbio fue expulsado por una durísima entrada contra Pau Cubarsí.
El futuro de La Roja: España cerró la fase de grupos con 7 puntos, de manera invicta y sin recibir goles. Ahora, se enfrentará en Inglewood al equipo que finalice segundo en el Grupo J.
Tags: Mundial 2026, España, Uruguay, Marcelo Bielsa, Fernando Muslera.
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