Eclipse solar total de agosto 2026 EN VIVO: link del streaming de la NASA en YouTube
Este miércoles el mundo disfruta de un impresionante eclipse solar total. Aunque no se verá en Sudamérica, descubrí cómo seguir en vivo la transmisión oficial.
Un fenómeno único paralizará al mundo entero este miércoles 12 de agosto, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol. Este impresionante eclipse solar total obnubilará a diferentes habitantes del planeta con una belleza inigualable, generando una oscuridad absoluta en varias regiones privilegiadas del hemisferio norte.
¿Cuáles son las zonas donde se verá el eclipse solar total?
De acuerdo a los datos brindados por la agencia espacial estadounidense, la franja de oscuridad total abarcará un recorrido sobre Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y el noroeste de Portugal. Además, en diversos sectores de Canadá, Estados Unidos, Europa y África se podrá apreciar de forma parcial.
En la mayoría de estas áreas, la fase máxima de ocultamiento durará menos de dos minutos, alcanzando hasta dos minutos y medio únicamente en las zonas cercanas al eje central de la sombra. Para quienes tengan la suerte de presenciarlo en persona, será indispensable utilizar anteojos especiales o visores solares seguros.
¿A qué hora empieza y cómo verlo desde Argentina?
IMPORTANTE: A qué hora empieza el paro nacional del 12 de agosto
Para todos los aficionados locales y del resto de Sudamérica, el fenómeno no será visible a simple vista, ya que la región quedará fuera del recorrido de la sombra lunar. Sin embargo, la gran alternativa para seguir el acontecimiento en directo será a través de las transmisiones virtuales y vía streaming que realizará la NASA y diversos observatorios internacionales en YouTube.
Según informó el Servicio de Hidrografía Nacional, los rangos horarios generales (equivalentes a la Argentina) para seguir el fenómeno a través de la web son:
- Inicio del eclipse: 15.34 horas.
- Fase total: Empieza a las 16.57 horas y finaliza a las 18.33 horas.
- Finalización general: 19.58 horas.
¿Cuáles son los horarios clave de oscuridad máxima según cada país?
Debido a la rotación terrestre y la trayectoria de la sombra lunar, el momento exacto en que el Sol quedará completamente oculto variará según la ubicación geográfica de los observadores. Aquí están las equivalencias en nuestro huso horario para seguir los momentos de mayor impacto en la transmisión:
- Norte de Rusia (Mar de Láptev): Alcanza su punto máximo a las 14:00 horas (hora argentina).
- Islandia (Reikiavik): La fase de totalidad inicia a las 14:48 horas (hora argentina).
- Groenlandia: El alineamiento pleno se registra hacia las 15:15 horas (hora argentina).
- España (Madrid y zona central): El momento de máxima oscuridad comenzará entre las 15:27 y las 15:32 horas (hora argentina).
- Noroeste de Portugal (Bragança/Oporto): Se producirá a las 15:36 horas (hora argentina).
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