Eclipse solar total de agosto 2026 EN VIVO: link del streaming de la NASA en YouTube

Según informó el Servicio de Hidrografía Nacional, los rangos horarios generales (equivalentes a la Argentina) para seguir el fenómeno a través de la web son:

Inicio del eclipse: 15.34 horas.

15.34 horas. Fase total: Empieza a las 16.57 horas y finaliza a las 18.33 horas.

Empieza a las 16.57 horas y finaliza a las 18.33 horas. Finalización general: 19.58 horas.

¿Cuáles son los horarios clave de oscuridad máxima según cada país?

Debido a la rotación terrestre y la trayectoria de la sombra lunar, el momento exacto en que el Sol quedará completamente oculto variará según la ubicación geográfica de los observadores. Aquí están las equivalencias en nuestro huso horario para seguir los momentos de mayor impacto en la transmisión: