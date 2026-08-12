Cómo ver desde Argentina el eclipse solar total de agosto 2026

Alternativas para ver el fenómeno en Argentina y sus horarios

La sombra lunar quedará completamente fuera de nuestro territorio, por lo que este evento astronómico no se podrá presenciar a simple vista en la Argentina. Sin embargo, para todos los aficionados locales, la mejor opción será seguir el acontecimiento en directo a través de las transmisiones virtuales y vía streaming que ofrecerán la NASA y diversos observatorios internacionales.