Cómo ver desde Argentina el eclipse solar total de agosto 2026
Este miércoles el mundo vivirá un increíble eclipse solar. Descubrí cómo y a qué hora seguir la transmisión oficial en vivo desde nuestro país.
Este miércoles 12 de agosto, el planeta será testigo de un eclipse solar total, un fenómeno único donde la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol. Aunque el espectáculo natural obnubilará a varias regiones con una oscuridad absoluta, en Sudamérica habrá que buscar alternativas para disfrutarlo.
Alternativas para ver el fenómeno en Argentina y sus horarios
La sombra lunar quedará completamente fuera de nuestro territorio, por lo que este evento astronómico no se podrá presenciar a simple vista en la Argentina. Sin embargo, para todos los aficionados locales, la mejor opción será seguir el acontecimiento en directo a través de las transmisiones virtuales y vía streaming que ofrecerán la NASA y diversos observatorios internacionales.
De acuerdo a la información brindada por el Servicio de Hidrografía Nacional, es indispensable tener en cuenta los siguientes horarios clave del fenómeno:
- Inicio del eclipse: 15.34 h.
- Fase total: Comienza a las 16.57 h y finaliza a las 18.33 h.
- Finalización general: 19.58 h.
IMPORTANTE: A qué hora empieza el paro nacional del 12 de agosto
Zonas privilegiadas por la oscuridad total
La agencia espacial estadounidense detalló que la franja de oscuridad total abarcará un recorrido privilegiado sobre Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y el noroeste de Portugal. En estas regiones, la fase máxima durará casi dos minutos y medio, y para quienes se encuentren allí será indispensable utilizar anteojos especiales o visores seguros certificados.
A continuación, los horarios de totalidad máxima en cada región y su equivalencia en nuestro huso horario local:
- Rusia (Mar de Láptev): 14:00 h.
- Islandia (Reikiavik): 14:48 h.
- Groenlandia: 15:15 h.
- España (Madrid y zona central): entre las 15:27 h y las 15:32 h.
- Portugal (Bragança/Oporto): 15:36 h.
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