"España acaba de sumirse en la oscuridad": así se vio el impresionante eclipse solar total

El fenómeno comenzó pasadas las 17.34 (hora peninsular) en el mar de Bering y terminó a las 21.58 en el océano Atlántico, con una duración total de 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media.

Tras el eclipse se espera una noche muy especial este mismo 12 de agosto por un pico máximo de actividad de la lluvia de meteoros de las Perseidas, y además es Luna Nueva, con lo que los aficionados a la fotografía de la Vía Láctea tendrán un momento privilegiado para lograr capturar buenas imágenes.

El 14 de agosto Venus estará en su máxima elongación este, y entre el 27 y 28 de agosto habrá un eclipse lunar parcial que será visible en zonas de América, Europa, África y Asia.