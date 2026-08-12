"España acaba de sumirse en la oscuridad": así se vio el impresionante eclipse solar total
Un usuario compartió en X imágenes del momento exacto en que la Luna tapó al Sol y quedó el cielo a oscuras en pleno día. El eclipse se vio sólo en el norte.
Gran parte de la población del hemisferio norte tuvo una oportunidad privilegiada este miércoles a la tarde, cuando el cielo quedó en penumbras por el eclipse solar total. Para hacer honor al espíritu gregario, los videos y las fotos del evento inundaron las redes sociales durante la jornada con imágenes desde España, Islandia, Groenlandia, Rusia y Portugal.
Agosto llegó con numerosos escenarios y fenómenos astronómicos dignos de observación, y uno de los más notables se produjo este miércoles con el tránsito de la Luna por delante del Sol, lo que dejó un anillo refulgente suspendido en el aire.
Mientras millones de personas siguieron el evento a través del canal de YouTube de la NASA y otras agencias espaciales y científicas, el usuario de X "MightyDylanK" compartió un clip de 33 segundos de lo que vio en vivo desde Tarragona, en Cataluña, España.
"España acaba de sumirse en la oscuridad en medio del día. Eclipse solar total. Absolutamente irreal", comentó el usuario en inglés.
De acuerdo a lo pronosticado, la trayectoria de la sombra lunar comenzó en el extremo norte de Siberia, cruzó el océano Ártico y el Atlántico Norte, por lo que pudo ser apreciado en Groenlandia e Islandia, y finalizó su recorrido sobre la península ibérica.
El fenómeno comenzó pasadas las 17.34 (hora peninsular) en el mar de Bering y terminó a las 21.58 en el océano Atlántico, con una duración total de 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media.
Tras el eclipse se espera una noche muy especial este mismo 12 de agosto por un pico máximo de actividad de la lluvia de meteoros de las Perseidas, y además es Luna Nueva, con lo que los aficionados a la fotografía de la Vía Láctea tendrán un momento privilegiado para lograr capturar buenas imágenes.
El 14 de agosto Venus estará en su máxima elongación este, y entre el 27 y 28 de agosto habrá un eclipse lunar parcial que será visible en zonas de América, Europa, África y Asia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario