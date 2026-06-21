España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
España golea 3-0 a Arabia Saudita.
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El seleccionado europeo, que viene de empatar con Cabo Verde, no tiene margen de error y debe ganar para encarrilar su camino en el torneo. Descubrí todos los detalles en la nota.
España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo, desde las 13 (hora de Argentina), en el Estadio de Atlanta, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un duelo que puede empezar a marcar el rumbo de la clasificación.
La selección española no tiene margen de error tras el sorpresivo empate ante Cabo Verde en el debut, un resultado que la obliga a ganar para encaminar su clasificación y sostener su condición de una de las principales candidatas al título.
Del otro lado, el elenco asiático llega con confianza luego de igualar ante Uruguay y buscará dar otro golpe en un grupo abierto, donde los cuatro equipos suman un punto. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se apoya en el control de Rodri, la creatividad de Lamine Yamal y Nico Williams, y la presencia ofensiva de Oyarzabal y Ferran Torres, piezas clave en su estructura.
El seleccionado de Arabia Saudita intentará alcanzar los octavos de final, instancia que logró por primera vez en su histórica participación en Estados Unidos 1994, su mejor campaña en un Mundial. Su última participación fue en el Mundial de Qatar 2022, donde protagonizó una recordada victoria ante Argentina en fase de grupos, aunque no logró avanzar de ronda.
Con ambos equipos necesitados y el grupo totalmente abierto, el partido en Atlanta aparece como un cruce determinante para empezar a definir el futuro en el torneo.
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Arabia Saudita: Al Aqidi (Al Owais); Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Nawaf; Al-Khaibari, Kanno, Al Juwayr; Nasser Al Dawsari, Al Buraikan, Salem Al Dawsari. DT: Georgios Donis.
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