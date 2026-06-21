El seleccionado de Arabia Saudita intentará alcanzar los octavos de final, instancia que logró por primera vez en su histórica participación en Estados Unidos 1994, su mejor campaña en un Mundial. Su última participación fue en el Mundial de Qatar 2022, donde protagonizó una recordada victoria ante Argentina en fase de grupos, aunque no logró avanzar de ronda.

Con ambos equipos necesitados y el grupo totalmente abierto, el partido en Atlanta aparece como un cruce determinante para empezar a definir el futuro en el torneo.

España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! España golea 3-0 a Arabia Saudita.

Live Blog Post ¡GOLEA ESPAÑA 3-0! Doblete de Oyarzabal un minuto después y el seleccionado europeo se impone sin problemas. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2068734900899856805?s=20&partner=&hide_thread=false Otro de Oyarzabal y golea España pic.twitter.com/0HxaDljNrG — minutouno (@minutounocom) June 21, 2026

Live Blog Post ¡OTRO GOL DE ESPAÑA! Mikel Oyarzabal capturó un rebote dentro del area y extendió la ventaja. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2068732291497550172?s=20&partner=&hide_thread=false El 2-0 de Oyarzabal para España, que empieza a divertirse en la Copa del Mundo pic.twitter.com/SLgF67iwOn — minutouno (@minutounocom) June 21, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE ESPAÑA! Lamine Yamal abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2068729927654834183&partner=&hide_thread=false Menos de 10 minutos tardó Yamal en marcar su primer gol mundialista pic.twitter.com/yOq4No1Crb — minutouno (@minutounocom) June 21, 2026

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Formaciones de España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Arabia Saudita: Al Aqidi (Al Owais); Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Nawaf; Al-Khaibari, Kanno, Al Juwayr; Nasser Al Dawsari, Al Buraikan, Salem Al Dawsari. DT: Georgios Donis.

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