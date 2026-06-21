Los 11 de Lionel Scaloni para que la Selección Argentina enfrente a Austria en el Mundial 2026

Julián Álvarez o Lautaro Martínez, la gran duda de Scaloni

Más adelante, la atención volvió a centrarse en una disputa que ya venía abierta desde antes del debut: quién será el centrodelantero de la Selección argentina frente a Austria. Lautaro Martínez arrancó como titular ante Argelia, pero Julián Álvarez sumó minutos en el complemento, respondió bien desde lo físico y sigue en plena pelea por quedarse con ese lugar.

La otra pulseada está en el sector izquierdo del mediocampo o ataque, según el dibujo que elija Scaloni. Thiago Almada busca sostenerse dentro del once, aunque Nicolás González vuelve a meter presión y aparece como una alternativa concreta para modificar la estructura del equipo.

Con este escenario, la formación que empieza a perfilarse para jugar en el AT&T Stadium de Arlington tendría a Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo; Thiago Almada o Nicolás González como cuarto volante o extremo; y Lionel Messi acompañado por Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

A dos días del cruce con Austria, Scaloni todavía no dio pistas definitivas, pero el entrenamiento dejó una base bastante clara: Molina va camino a recuperar su lugar, Medina seguiría desde el arranque y la novela entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez sumará un nuevo capítulo antes de que se confirme el once.