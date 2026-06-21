Quiénes son las figuras de Austria que preocupan a Argentina antes del duelo en el Mundial 2026

En el debut ante Jordania se movió en la mitad de la cancha y volvió a mostrar esa versatilidad que lo convirtió en una pieza muy útil tanto en su club como en la selección. Su despliegue físico y su capacidad para cubrir espacios lo transforman en una amenaza importante para cualquier rival.

En la misma zona aparece Marcel Sabitzer, una de las principales armas ofensivas del equipo de Ralf Rangnick. El futbolista de 32 años, hoy en Borussia Dortmund, tiene recorrido en la élite europea tras sus pasos por Leipzig, Bayern Munich y Manchester United.

Sabitzer suele ser utilizado como mediapunta o como un falso extremo por la izquierda y tiene la capacidad de romper líneas, llegar al área y generar peligro con remates desde media distancia. Por características, es uno de los jugadores a los que más atención deberá prestarle la Selección argentina.

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Arnautovic, experiencia y gol para una Austria peligrosa

En ataque, el nombre de mayor peso es Marko Arnautovic. El delantero de 37 años atraviesa la recta final de su carrera, pero sigue siendo un futbolista determinante y una de las grandes cartas de Austria en este Mundial 2026. En el debut no fue titular porque Rangnick apostó desde el arranque por Sasa Kalajdzic, aunque ingresó en el complemento y convirtió un gol de penal. El atacante, que actualmente juega en Estrella Roja de Serbia y viene de marcar 10 goles en la última temporada, aporta experiencia, presencia física y jerarquía en los metros finales.

Con Alaba como líder defensivo, Laimer y Sabitzer como motores del mediocampo y Arnautovic como referencia ofensiva, Austria se presenta como un rival de cuidado para la Selección argentina. Por eso, de cara al partido del lunes en Dallas, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni ya toma nota de un equipo que buscará dar el golpe en el Grupo J del Mundial 2026.