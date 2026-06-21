Gonzalo Montiel tiene una molestia y hay preocupación en la Selección Argentina: ¿llega contra Austria?

El equipo que perfila Lionel Scaloni para Argentina vs. Austria

Con este escenario, la formación que se perfila para enfrentar a Austria tendría a Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada en el mediocampo; y Lionel Messi junto a Lautaro Martínez o Julián Álvarez en ataque.

De todos modos, Scaloni todavía mantiene un par de incógnitas de cara al segundo partido de la fase de grupos. La primera pasa por el cuarto volante: Nicolás González sumó puntos en los últimos entrenamientos y podría meterse en lugar de Thiago Almada.

La otra duda está en la delantera. Julián Álvarez, que había llegado al debut con una molestia en el tobillo, ya está en condiciones de jugar los 90 minutos y aparece como una opción concreta para reemplazar a Lautaro Martínez en el once inicial. Así, mientras Montiel parece dejar atrás la sobrecarga muscular y se perfila para estar entre los relevos, Scaloni termina de definir una formación que podría tener algunos retoques respecto del equipo que goleó a Argelia en el debut mundialista.