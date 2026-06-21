Gonzalo Montiel tiene una molestia y hay preocupación en la Selección Argentina: ¿llega contra Austria?
El lateral derecho, que no tuvo su mejor partido en el debut ante Argelia, tiene una sobrecarga muscular y trabaja con todo para estar presente.
La Selección Argentina recibió una buena noticia de cara al duelo ante Austria por el Mundial 2026. Gonzalo Montiel, que encendió las alarmas por una molestia muscular tras el debut con Argelia, mostró una evolución favorable y Lionel Scaloni lo tendría a disposición al menos para integrar el banco de suplentes en Dallas.
El entrenamiento del viernes había generado preocupación en el cuerpo técnico de la Selección. El lateral derecho, que fue titular en el triunfo 3-0 frente a Argelia en Kansas City, no pudo trabajar con normalidad por una sobrecarga muscular y su presencia ante Austria quedó en duda.
La situación encendió una alarma importante porque el lateral derecho es una zona sensible dentro del plantel. Nahuel Molina aparece como la única alternativa natural para ocupar ese puesto, aunque Lionel Scaloni también contempla otras variantes de emergencia, como Giuliano Simeone, que supo desempeñarse en ese sector durante su etapa en Atlético de Madrid.
Sin embargo, la práctica del sábado cambió el panorama. Montiel logró realizar algunos trabajos junto al resto del grupo y mostró una recuperación mejor de la esperada. Si bien todavía no está para ser exigido desde el arranque, todo indica que el defensor de River podrá estar al menos en el banco de suplentes para el cruce de este lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.
El equipo que perfila Lionel Scaloni para Argentina vs. Austria
Con este escenario, la formación que se perfila para enfrentar a Austria tendría a Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada en el mediocampo; y Lionel Messi junto a Lautaro Martínez o Julián Álvarez en ataque.
De todos modos, Scaloni todavía mantiene un par de incógnitas de cara al segundo partido de la fase de grupos. La primera pasa por el cuarto volante: Nicolás González sumó puntos en los últimos entrenamientos y podría meterse en lugar de Thiago Almada.
La otra duda está en la delantera. Julián Álvarez, que había llegado al debut con una molestia en el tobillo, ya está en condiciones de jugar los 90 minutos y aparece como una opción concreta para reemplazar a Lautaro Martínez en el once inicial. Así, mientras Montiel parece dejar atrás la sobrecarga muscular y se perfila para estar entre los relevos, Scaloni termina de definir una formación que podría tener algunos retoques respecto del equipo que goleó a Argelia en el debut mundialista.
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