EN VIVOCopa del Mundo
Estados Unidos derrotó a Australia y avanzó a 16avos. de final en el Mundial 2026
El seleccionado comandado por Pochettino dio la sorpresa en el debut y ahora logró el boleto a la siguiente instancia del Mundial.
EN VIVO
-
18:10
Final del partido: Estados Unidos venció a Australia por 2-0 y avanzó a 16avos. de final
-
16:46
Sobre el final del PT, EEUU anota el 2-0 y estira la ventaja
-
16:42
Así se celebró el tanto en Los Ángeles
-
16:40
Alex Morgan, bicampeona del mundo con EEUU en la selección de fútbol femenina
-
16:35
¡Así se gritó el gol de Estados Unidos en Kansas!
-
16:11
A los 10', el anfitrión se puso en ventaja: ya gana 1-0
-
16:01
ARRANCÓ EL DUELO EN SEATTLE: EEUU VS. AUSTRALIA
-
16:00
Impresionante marco en Seattle para EEUU-Australia
-
16:50
Un fanático de Estados Unidos disfrazado como la Estatua de la Libertad
-
15:45
La palabra de Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, en la previa al partido con Australia
-
15:40
Todo listo para el arranque del partido
Estados Unidos venció por 2-0 a Australia este jueves, en el estadio de Seattle, en el marco de la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. De esta manera, los dirigidos por Mauricio Pochettino avanzaron a 16avos. de final, la siguiente instancia de la Copa del Mundo.
Estados Unidos vs. Australia por el Grupo D: seguí en vivo el minuto a minuto
Cómo llegan Estados Unidos y Australia a la segunda fecha de fase de grupos
El Grupo D se presenta como uno de los más parejos del torneo, ya que también lo integran Turquía y Paraguay. En ese contexto, tanto el seleccionado comandado por Mauricio Pochettino como Australia saben que un nuevo triunfo podría encaminar su clasificación a la siguiente ronda.
El conjunto estadounidense viene de una contundente goleada 4 a 1 ante Paraguay, mostrando varios puntos altos individuales y una gran efectividad en el ataque liderado por Christian Pulisic y Folarin Balogun.
Por el otro lado, el equipo oceánico dio la sorpresa al imponerse 2 a 0 frente a Turquía, consolidando una de las victorias más resonantes de la primera jornada.
En la historia de los Mundiales, la selección norteamericana tuvo su mejor participación en la edición inaugural de Uruguay 1930, cuando alcanzó el tercer puesto tras alcanzar las semifinales. Más recientemente, su rendimiento más sólido se dio en Corea-Japón 2002, donde alcanzó los cuartos de final.
Por su parte, Australia vivió su punto más alto en Alemania 2006, cuando logró por única vez superar la fase de grupos y acceder a los octavos de final, cayendo ajustadamente ante Italia.
Formaciones de Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026
Horario y televisación
- Hora: 16.00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Seattle
Dejá tu comentario