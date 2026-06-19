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Estados Unidos derrotó a Australia y avanzó a 16avos. de final en el Mundial 2026

Estados Unidos derrotó a Australia y avanzó a 16avos. de final en el Mundial 2026
Estados Unidos derrotó a Australia y avanzó a 16avos. de final en el Mundial 2026
Estados Unidos derrotó a Australia y avanzó a 16avos. de final en el Mundial 2026
Estados Unidos busca el boleto a la siguiente fase del Mundial.

Estados Unidos busca el boleto a la siguiente fase del Mundial.
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Estados Unidos
Australia

El seleccionado comandado por Pochettino dio la sorpresa en el debut y ahora logró el boleto a la siguiente instancia del Mundial.

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EN VIVO

Estados Unidos venció por 2-0 a Australia este jueves, en el estadio de Seattle, en el marco de la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. De esta manera, los dirigidos por Mauricio Pochettino avanzaron a 16avos. de final, la siguiente instancia de la Copa del Mundo.

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Estados Unidos vs. Australia por el Grupo D: seguí en vivo el minuto a minuto

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Final del partido: Estados Unidos venció a Australia por 2-0 y avanzó a 16avos. de final

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Cómo llegan Estados Unidos y Australia a la segunda fecha de fase de grupos

El Grupo D se presenta como uno de los más parejos del torneo, ya que también lo integran Turquía y Paraguay. En ese contexto, tanto el seleccionado comandado por Mauricio Pochettino como Australia saben que un nuevo triunfo podría encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

El conjunto estadounidense viene de una contundente goleada 4 a 1 ante Paraguay, mostrando varios puntos altos individuales y una gran efectividad en el ataque liderado por Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Por el otro lado, el equipo oceánico dio la sorpresa al imponerse 2 a 0 frente a Turquía, consolidando una de las victorias más resonantes de la primera jornada.

En la historia de los Mundiales, la selección norteamericana tuvo su mejor participación en la edición inaugural de Uruguay 1930, cuando alcanzó el tercer puesto tras alcanzar las semifinales. Más recientemente, su rendimiento más sólido se dio en Corea-Japón 2002, donde alcanzó los cuartos de final.

Por su parte, Australia vivió su punto más alto en Alemania 2006, cuando logró por única vez superar la fase de grupos y acceder a los octavos de final, cayendo ajustadamente ante Italia.

Formaciones de Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026

Horario y televisación

  • Hora: 16.00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Seattle
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