Tiene 13 años y con sus manos construyó una casa por US$1.500
Luke Thill no había terminado el colegio cuando se convirtió en todo un emprendedor inmobiliario en Iowa, Estados Unidos, aunque más no sea a pequeña escala.
Un estudiante de secundaria sorprendió al mundo cuando tenía 13 años y construyó su propia micro casa, una "tiny house" que emplazó en el jardín de sus padres en Iowa, en el centro de los Estados Unidos. Luego el muchacho decidió venderla para construir un nuevo modelo.
Lo que empezó en junio de 2016 como un desafío personal se convirtió rápidamente en un emprendimiento monetizado a través de su canal de YouTube donde mostró el paso a paso de la construcción artesanal, que se prolongó por casi un año.
De hecho, el muchacho conoció el concepto de micro casa por los videos que le ofreció el algoritmo de YouTube. "Me obsesioné y decidí construir la mía propia", agregó.
"No encontraba a nadie menor de catorce años haciendo esto. Pensé que si no había nadie, bien podía hacerlo yo, así que empecé a documentar todo el proceso y a subirlo a YouTube", explicó cierta vez Luke al canal ABCNews, de Estados Unidos.
El proyecto de Luke creció tanto -en YouTube, al menos- que traspasó la barrera del jardín de sus padres en la localidad de Dubuque, Iowa, y se convirtió en el participante más joven en exponer en una convención de constructores de micro casas.
Así encaró el proyecto con el permiso de sus padres, Greg y Angie Thill, y una inversión total de U$S 1.500, a lo que se sumó su propia mano de obra, ya que aprendió a hacer el cableado de su casa gracias a que limpió el garage de un electricista local a cambio de clases.
También cortó pasto para ponerle alfombra a su casa y su padre aseguró que "hubo momentos en que el proyecto se estancaba y él simplemente seguía trabajando para conseguir más dinero; no lo dejaba morir".
El resultado fue una vivienda de madera con pisos alfombrados, mesa rebatible, espacio de estar, una heladera y hasta una tele. No tiene plomería pero es sustentable en algún punto, y fue el puntapie inicial para las aspiraciones de Luke, que eventualmente decidió ponerla en venta.
Luke, que hoy tiene unos 23 años, desapareció del canal de YouTube que armó para su primera micro casa pero no sin antes compartir un último video, en 2021, en el que se lo veía de camping con su familia.
En otro clip presentó el tráiler "lágrima" que fabricó para su hermano, Cole, y en un video mostró cómo era tener una cachorra de mastín en una "tiny house".
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