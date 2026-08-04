Celebra Lionel Messi: la Justicia de Estados Unidos desestimó una demanda millonaria en su contra

La promotora había presentado un reclamo que incluía hasta 11 cargos diferentes contra el futbolista, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el agente Julián Marcos Kapelan. Entre las acusaciones figuraban incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto, conspiración civil, inducción fraudulenta y tergiversación negligente. Sin embargo, el tribunal consideró que no existían elementos suficientes para sostener el proceso contra el capitán de la Selección Argentina.

Cómo terminó el conflicto judicial

La decisión de la Justicia estadounidense cerró una disputa que había comenzado a partir de los acuerdos comerciales relacionados con los amistosos de Argentina. Según la empresa demandante, la ausencia de Messi frente a Venezuela había generado pérdidas económicas porque su presencia estaba contemplada dentro de las condiciones pactadas.

Sin embargo, la resolución judicial determinó que el futbolista no podía ser responsabilizado bajo los argumentos presentados por VMG. La magistrada Lisa Walsh cerró su explicación con una conclusión contundente: “Tras revisar los escritos de las partes y el expediente, el tribunal concede la moción de desestimación presentada por Messi”. De esta manera, la causa quedó descartada para el argentino y también para la AFA en el marco de los reclamos planteados por la promotora.