Celebra Lionel Messi: la Justicia de Estados Unidos desestimó una demanda millonaria en su contra
El capitán y la AFA quedaron fuera del conflicto judicial iniciado por una promotora que reclamaba hasta siete millones de dólares por los amistosos disputados en 2025.
Lionel Messi quedó definitivamente al margen de una causa judicial que lo había involucrado en Estados Unidos por los amistosos que la Selección Argentina disputó durante 2025. Una jueza del condado de Miami-Dade, en Florida, decidió desestimar la demanda presentada contra el capitán argentino, la AFA y otras personas vinculadas con la organización de aquellos encuentros.
El conflicto había comenzado meses atrás, cuando la promotora Vid Music Global (VMG) inició una acción legal en la que reclamaba una millonaria compensación económica. La empresa sostenía que la "Pulga" había incumplido determinados compromisos relacionados con los partidos amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico y calculaba pérdidas por aproximadamente 1,3 millones de dólares dentro de un contrato que alcanzaba los 7 millones.
La situación había tomado especial relevancia porque Messi no disputó el encuentro frente a Venezuela debido a molestias físicas, aunque posteriormente participó en un partido correspondiente a la MLS. Ese hecho fue utilizado por la promotora como uno de los argumentos centrales de su presentación judicial.
La Justicia de Miami desestimó la demanda contra Lionel Messi
La magistrada Lisa Walsh fue quien intervino en el caso y finalmente resolvió hacer lugar al pedido de desestimación presentado por los abogados de Lionel. De acuerdo con su resolución, las actuaciones realizadas por el futbolista antes del encuentro no podían ser consideradas como pruebas de una supuesta conspiración o incumplimiento contractual.
La jueza sostuvo: “Entrenar con la selección nacional y asistir a reuniones no constituyen afirmaciones de hecho, y son precisamente lo que un deportista hace antes de un partido en el que puede o no terminar jugando”. La resolución representa un alivio, ya que quedó fuera de las acusaciones planteadas por VMG.
La promotora había presentado un reclamo que incluía hasta 11 cargos diferentes contra el futbolista, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el agente Julián Marcos Kapelan. Entre las acusaciones figuraban incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto, conspiración civil, inducción fraudulenta y tergiversación negligente. Sin embargo, el tribunal consideró que no existían elementos suficientes para sostener el proceso contra el capitán de la Selección Argentina.
Cómo terminó el conflicto judicial
La decisión de la Justicia estadounidense cerró una disputa que había comenzado a partir de los acuerdos comerciales relacionados con los amistosos de Argentina. Según la empresa demandante, la ausencia de Messi frente a Venezuela había generado pérdidas económicas porque su presencia estaba contemplada dentro de las condiciones pactadas.
Sin embargo, la resolución judicial determinó que el futbolista no podía ser responsabilizado bajo los argumentos presentados por VMG. La magistrada Lisa Walsh cerró su explicación con una conclusión contundente: “Tras revisar los escritos de las partes y el expediente, el tribunal concede la moción de desestimación presentada por Messi”. De esta manera, la causa quedó descartada para el argentino y también para la AFA en el marco de los reclamos planteados por la promotora.
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