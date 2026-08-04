Mark Travers, psicólogo: las personas que tienen relaciones emocionalmente seguras hacen cinco cosas a diario
El especialista en psicología de la Universidad de Colorado reveló hábitos que fortalecen vínculos. La confianza, la autonomía y la resolución resultan claves.
A menudo se asume que la seguridad emocional implica no discutir jamás o no sentir celos. Sin embargo, un experto en psicología determinó que las relaciones verdaderamente sanas logran atravesar y superar la incomodidad sin perder en ningún momento la confianza, reforzando a diario su vínculo afectivo frente a un panorama incierto.
Las cinco claves de la psicología para cuidar las relaciones
Mark Travers, psicólogo de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, señala que las personas que protagonizan historias de amor sólidas que cuentan con una alta seguridad emocional practican constantemente ciertas actitudes para sostener la confianza, tanto de manera individual como conjunta. Los cinco comportamientos fundamentales son:
IMPORTANTE: Axel Kicillof avaló el decreto 2164/25 y hay feriado el 7 de agosto por San Cayetano en Buenos Aires
-
Resuelven siempre sus conflictos: Estas parejas también discuten apasionadamente, pero se destacan porque no barren los problemas bajo la alfombra. Enfrentan la incomodidad de frente, admiten sus errores y ajustan su comportamiento posterior. El objetivo es que, al finalizar el conflicto, ambas partes se sientan genuinamente escuchadas y respetadas.
Se dan libertad mutua: Disfrutan de salidas individuales, conservan sus propias amistades y persiguen metas personales sin culpa. Comprenden que la proximidad constante no es sinónimo de intimidad, ya que la autonomía y la individualidad nutren de energía a la relación.
No adivinan los sentimientos del otro: A diferencia de los vínculos inseguros, donde abundan suposiciones tóxicas como "estás distante porque no te importo", las parejas sólidas frenan ese impulso. Cuando perciben que algo anda mal, preguntan, escuchan y confían ciegamente en las respuestas.
Hacen espacio para el aburrimiento: La monotonía de las responsabilidades diarias no les genera pánico ni dudas sobre la pérdida de "la chispa". Reconocen la estabilidad como una señal de seguridad y entienden a la perfección que el amor verdadero no debe sentirse como una euforia constante.
No externalizan la tranquilidad: Las personas seguras también experimentan momentos de duda, pero no exigen de manera continua una validación con preguntas como "¿me amás?". En cambio, prestan especial atención al esfuerzo constante del otro. Valoran los patrones consistentes y confían en que el amor siempre es visible a través de las acciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario