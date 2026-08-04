Mark Travers, psicólogo: las personas que tienen relaciones emocionalmente seguras hacen cinco cosas a diario

Resuelven siempre sus conflictos: Estas parejas también discuten apasionadamente, pero se destacan porque no barren los problemas bajo la alfombra. Enfrentan la incomodidad de frente, admiten sus errores y ajustan su comportamiento posterior. El objetivo es que, al finalizar el conflicto, ambas partes se sientan genuinamente escuchadas y respetadas.

Se dan libertad mutua: Disfrutan de salidas individuales, conservan sus propias amistades y persiguen metas personales sin culpa. Comprenden que la proximidad constante no es sinónimo de intimidad, ya que la autonomía y la individualidad nutren de energía a la relación.

No adivinan los sentimientos del otro: A diferencia de los vínculos inseguros, donde abundan suposiciones tóxicas como "estás distante porque no te importo", las parejas sólidas frenan ese impulso. Cuando perciben que algo anda mal, preguntan, escuchan y confían ciegamente en las respuestas.

Hacen espacio para el aburrimiento: La monotonía de las responsabilidades diarias no les genera pánico ni dudas sobre la pérdida de "la chispa". Reconocen la estabilidad como una señal de seguridad y entienden a la perfección que el amor verdadero no debe sentirse como una euforia constante.