Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO por el Mundial 2026: goles, minuto a minuto y resultado al instante

Cómo llegan Estados Unidos y Bélgica

El conjunto norteamericano intentará aprovechar la localía para seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. Estados Unidos, comandado por el argentino Mauricio Pochettino, llega a esta instancia tras vencer con autoridad por 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina, en un encuentro que terminó con diez futbolistas por la expulsión de Folarin Balogun, quien no podrá estar disponible para este compromiso.

Bélgica, por su parte, protagonizó una gran remontada al derrotar 3 a 2 a Senegal en tiempo suplementario, luego de estar dos goles abajo en el marcador.

El seleccionado belga apuesta a su jerarquía individual con un plantel repleto de figuras para volver a instalarse en las instancias decisivas de una Copa del Mundo: su mejor actuación se dio en Rusia 2018, cuando llegó hasta las semifinales, donde cayó por la mínima ante Francia.