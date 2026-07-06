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Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO por el Mundial 2026: goles, minuto a minuto y resultado al instante
MinutoUno
El duelo, que define quién accede a los cuartos de final del torneo, se juega en Seattle.
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¡Bélgica se pone de nuevo en ventaja!
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La lesión de Onana
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Cómo llegan Estados Unidos y Bélgica
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Formaciones de Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026
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Horario y televisación
Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este lunes, desde las 21 (hora de Argentina), por los octavos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports y se disputa en el Lumen Field de Seattle, donde uno de los dos se meterá entre los ocho mejores del certamen. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con España.
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