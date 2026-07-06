Comunicado oficial de FIFA: por qué supendieron la sanción de Folarin Balogun

Tras abrir un expediente disciplinario, el ente regulador lo encontró culpable de ambas infracciones y estableció una sanción económica de 40.000 dólares (que deberá afrontar de manera solidaria junto a la federación estadounidense) y la suspensión por un partido. Sin embargo, amparándose en el Artículo 27 de su Código Disciplinario, el comité decidió dejar la aplicación de la sanción deportiva en suspenso por un período de prueba de un año.