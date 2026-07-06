Comunicado oficial de FIFA: por qué supendieron la sanción de Folarin Balogun
El Comité Disciplinario de la FIFA emitió un documento detallado para explicar la resolución sobre el jugador de Estados Unidos en el actual Mundial.
La máxima autoridad del fútbol mundial rompió el silencio. A través de un documento oficial, la FIFA aclaró la enorme controversia desatada tras la tarjeta roja que recibió el delantero Folarin Balogun, cuya sanción deportiva fue sorpresivamente puesta en suspenso durante el Mundial 2026.
Los argumentos de la FIFA para aplicar esta medida
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El pasado 1 de julio, el futbolista del seleccionado de Estados Unidos fue expulsado en el minuto 64 frente a Bosnia y Herzegovina por juego brusco grave, tras una revisión del VAR. Para agravar su situación, ingresó al campo de juego para celebrar con sus compañeros a pesar de la tarjeta roja directa.
Tras abrir un expediente disciplinario, el ente regulador lo encontró culpable de ambas infracciones y estableció una sanción económica de 40.000 dólares (que deberá afrontar de manera solidaria junto a la federación estadounidense) y la suspensión por un partido. Sin embargo, amparándose en el Artículo 27 de su Código Disciplinario, el comité decidió dejar la aplicación de la sanción deportiva en suspenso por un período de prueba de un año.
El escrito destaca los siguientes puntos clave para justificar el fallo oficial:
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No se anuló la tarjeta roja: El comité aclaró expresamente que no revocó la decisión arbitral tomada en el campo de juego, sino que únicamente pospuso la ejecución del castigo.
Período de prueba: Balogun no cumplirá la fecha de suspensión de manera inmediata. Si comete otra infracción de naturaleza y gravedad similar durante el lapso de un año, la sanción se activará automáticamente y se sumará a cualquier nuevo castigo.
Independencia y legalidad: La entidad reafirmó que sus órganos judiciales son independientes y que el reglamento les otorga total discreción para suspender la implementación de medidas disciplinarias (siempre que no estén relacionadas con el arreglo de partidos), recordando que es una medida equilibrada que ya cuenta con precedentes en las actuales Eliminatorias.
De esta manera, al quedar el castigo en suspenso, el delantero quedó formalmente habilitado para disputar el cruce contra Bélgica pautado para este 6 de julio, dando por finalizado el intenso debate reglamentario.
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