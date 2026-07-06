Infantino defendió la decisión sobre Balogun: negó la influencia de Trump en el fallo
El presidente de la FIFA aseguró que los órganos disciplinarios actúan con plena autonomía y respondió a la polémica generada tras la habilitación del delantero estadounidense.
La controversia por la situación disciplinaria de Folarin Balogun continúa generando repercusiones en el Mundial 2026 y ahora fue Gianni Infantino quien salió a fijar la posición oficial de la FIFA. A través de un comunicado, el presidente del organismo explicó cómo se tomó la decisión de suspender la sanción que pesaba sobre el delantero de Estados Unidos y defendió la independencia de los órganos encargados de resolver este tipo de casos.
La medida que permitió al atacante estar disponible para enfrentar a Bélgica en los octavos de final despertó fuertes críticas, especialmente desde la UEFA y desde el seleccionado belga, que cuestionaron el criterio utilizado. En ese contexto, Infantino buscó despejar cualquier sospecha sobre posibles presiones políticas o deportivas que hubieran condicionado la resolución.
“He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA. Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, expresó el dirigente mediante un comunicado oficial.
El comunicado de Infantino luego de que le sacaran la roja a Balogun
Infantino también se refirió a las declaraciones realizadas horas antes por Donald Trump, quien había revelado públicamente que solicitó una revisión de la expulsión del delantero estadounidense. El presidente de la FIFA reconoció que mantuvo una conversación con el mandatario norteamericano, aunque aclaró que ese contacto no influyó en la resolución final del expediente.
“Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes. Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”, sostuvo.
El máximo dirigente del fútbol mundial insistió además en que respeta las resoluciones disciplinarias, incluso cuando personalmente no coincida con ellas. “Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no. Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, afirmó.
La resolución adoptada por la FIFA establece que la suspensión automática del delantero queda en pausa durante un período de prueba de un año. Esto significa que Balogun podrá disputar el encuentro frente a Bélgica, aunque la tarjeta roja recibida ante Bosnia y Herzegovina continúa vigente. En caso de reincidir en una infracción de características similares durante ese plazo, la suspensión original volverá a aplicarse junto con la nueva sanción correspondiente.
El organismo explicó que la decisión se basa en el Artículo 27 del Código Disciplinario, el cual contempla la posibilidad de suspender total o parcialmente la ejecución de determinadas sanciones. Aun así, el caso sigue provocando un intenso debate en el mundo del fútbol, donde varios dirigentes consideran que esta resolución podría sentar un precedente para futuras competiciones internacionales.
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