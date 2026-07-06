Infantino defendió la decisión sobre Balogun: negó la influencia de Trump en el fallo

Gianni Infantino junto a Donald Trump.

El máximo dirigente del fútbol mundial insistió además en que respeta las resoluciones disciplinarias, incluso cuando personalmente no coincida con ellas. “Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no. Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, afirmó.

¿ERA PARA ROJA?



Así fue el pisotón de Balogun, por el que Raphael Claus decidió expulsar al delantero de Estados Unidos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ogsdmZjVzj — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

La resolución adoptada por la FIFA establece que la suspensión automática del delantero queda en pausa durante un período de prueba de un año. Esto significa que Balogun podrá disputar el encuentro frente a Bélgica, aunque la tarjeta roja recibida ante Bosnia y Herzegovina continúa vigente. En caso de reincidir en una infracción de características similares durante ese plazo, la suspensión original volverá a aplicarse junto con la nueva sanción correspondiente.

El organismo explicó que la decisión se basa en el Artículo 27 del Código Disciplinario, el cual contempla la posibilidad de suspender total o parcialmente la ejecución de determinadas sanciones. Aun así, el caso sigue provocando un intenso debate en el mundo del fútbol, donde varios dirigentes consideran que esta resolución podría sentar un precedente para futuras competiciones internacionales.