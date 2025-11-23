Estudiantes dio el golpe: le ganó 1-0 a Rosario Central y avanzó a cuartos de final

Final de partido!
Estudiantes venció 1-0 a Rosario Central y avanzó a cuartos de final
El Pincha se impuso como visitante y avanzó en el Torneo Clausura 2025 con un gol de Edwin Cetré, en un triunfo clave antes de enfrentar a Central Córdoba.
Estudiantes de La Plata logró una victoria fundamental en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 con un 1-0 en el Gigante de Arroyito. El equipo de Eduardo Domínguez avanzó gracias al tanto de Edwin Cetré y ahora enfrentará a Central Córdoba, que viene de eliminar a San Lorenzo en Santiago del Estero.
El único gol del partido llegó a los 30 minutos del primer tiempo. Cetré aprovechó una jugada rápida, definió con precisión y desató la euforia en el banco comandado por Domínguez. A partir de allí, el equipo platense manejó los tiempos, cerró espacios y sostuvo la ventaja pese a los intentos desesperados del local. La actuación del Pincha combinó orden, intensidad y una sólida estrategia para neutralizar al rival. El triunfo no solo significó la clasificación, sino también un envión anímico clave para un plantel que llegó a esta instancia bajo presión.
Con este resultado, Estudiantes avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero. El equipo santiagueño viene de eliminar a San Lorenzo y llega motivado a la siguiente fase, lo que promete un cruce muy intenso y que seguramente comience a definir muchas cosas para el futuro cercano de la competencia.
