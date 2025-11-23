MinutoUno

Estudiantes dio el golpe: le ganó 1-0 a Rosario Central y avanzó a cuartos de final

El Pincha se impuso como visitante y avanzó en el Torneo Clausura 2025 con un gol de Edwin Cetré, en un triunfo clave antes de enfrentar a Central Córdoba.

EN VIVO

Estudiantes de La Plata logró una victoria fundamental en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 con un 1-0 en el Gigante de Arroyito. El equipo de Eduardo Domínguez avanzó gracias al tanto de Edwin Cetré y ahora enfrentará a Central Córdoba, que viene de eliminar a San Lorenzo en Santiago del Estero.

El único gol del partido llegó a los 30 minutos del primer tiempo. Cetré aprovechó una jugada rápida, definió con precisión y desató la euforia en el banco comandado por Domínguez. A partir de allí, el equipo platense manejó los tiempos, cerró espacios y sostuvo la ventaja pese a los intentos desesperados del local. La actuación del Pincha combinó orden, intensidad y una sólida estrategia para neutralizar al rival. El triunfo no solo significó la clasificación, sino también un envión anímico clave para un plantel que llegó a esta instancia bajo presión.

Con este resultado, Estudiantes avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero. El equipo santiagueño viene de eliminar a San Lorenzo y llega motivado a la siguiente fase, lo que promete un cruce muy intenso y que seguramente comience a definir muchas cosas para el futuro cercano de la competencia.

Minuto a minuto de Rosario Central vs. Estudiantes

Live Blog Post

Final de partido!

Estudiantes venció 1-0 a Rosario Central y avanzó a cuartos de final

Live Blog Post

Arrancó el segundo tiempo!

image

Live Blog Post

Final del primer tiempo!

Estudiantes está dando el golpe y le gana 1-0 a Rosario Central

Live Blog Post

Gol de Estudiantes

Edwin Cetré puso el 1-0 para el Pincha a los 30 minutos del primer tiempo

Live Blog Post

Así fue el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

Live Blog Post

Probables formaciones del duelo

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo o Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Federico Navarro, Tomás O'Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Joaquín Tobio Burgos; Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Live Blog Post

Rosario Central vs. Estudiantes: datos del partido

  • Hora: 17.30
  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • TV: ESPN Premium
  • Estadio: Gigante de Arroyito

