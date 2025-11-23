Estudiantes dio el golpe: le ganó 1-0 a Rosario Central y avanzó a cuartos de final

El único gol del partido llegó a los 30 minutos del primer tiempo. Cetré aprovechó una jugada rápida, definió con precisión y desató la euforia en el banco comandado por Domínguez. A partir de allí, el equipo platense manejó los tiempos, cerró espacios y sostuvo la ventaja pese a los intentos desesperados del local. La actuación del Pincha combinó orden, intensidad y una sólida estrategia para neutralizar al rival. El triunfo no solo significó la clasificación, sino también un envión anímico clave para un plantel que llegó a esta instancia bajo presión.