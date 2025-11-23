Sigue la polémica con AFA: el gesto de Estudiantes en el pasillo a Rosario Central
El pasillo del Pincha a Rosario Central se volvió viral por el gesto de los jugadores y profundizó la polémica por la tensión con la AFA.
El gesto de los futbolistas de Estudiantes en el pasillo previo al ingreso de Rosario Central generó un fuerte impacto en redes sociales y reavivó la tensión con la AFA.
La escena, registrada en video, mostró la incomodidad del plantel al participar de una tradición que volvió a quedar en debate.
El gesto de Estudiantes en el pasillo a Rosario Central que se volvió viral y expuso la tensión con la AFA
La escena ocurrió antes del inicio del partido cuando el plantel de Estudiantes debía realizar el tradicional pasillo para recibir a los jugadores de Rosario Central, recientes campeones por Tabla Anual. Sin embargo, lejos del aplauso habitual, los futbolistas del Pincha se dieron vuelta, colocaron las manos detrás de la espalda y evitaron cualquier gesto de felicitación.
El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales y alcanzó miles de visualizaciones. La imagen dejó en evidencia el malestar que atraviesa la relación entre Estudiantes y la AFA, marcada por reiterados cruces en los últimos meses.
El gesto fue interpretado como una muestra clara de la bronca acumulada por distintas decisiones arbitrales y disciplinarias que el club considera perjudiciales. Si bien no hubo declaraciones oficiales posteriores, el comportamiento de los futbolistas resonó con fuerza en el ambiente del fútbol argentino.
La situación reactivó el debate sobre la obligatoriedad del pasillo en el ámbito local y sobre el rol de la AFA frente a los reclamos de los clubes. El episodio, lejos de pasar desapercibido, volvió a poner a Estudiantes en el centro de la escena y sumó un nuevo capítulo a una relación que parece estar cada vez más tirante.
Formaciones del duelo
Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo o Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Federico Navarro, Tomás O'Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Joaquín Tobio Burgos; Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
