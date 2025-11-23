Sigue la polémica con AFA: el gesto de Estudiantes en el pasillo a Rosario Central

La situación reactivó el debate sobre la obligatoriedad del pasillo en el ámbito local y sobre el rol de la AFA frente a los reclamos de los clubes. El episodio, lejos de pasar desapercibido, volvió a poner a Estudiantes en el centro de la escena y sumó un nuevo capítulo a una relación que parece estar cada vez más tirante.

Formaciones del duelo

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo o Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Federico Navarro, Tomás O'Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Joaquín Tobio Burgos; Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.