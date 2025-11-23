Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Estudiantes de la Plata
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2025.
El Gigante de Arroyito será el escenario de un duelo de contrastes este domingo a las 17:30, cuando Rosario Central, recién coronado campeón de la Liga Profesional 2025 por la AFA, reciba a Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura.
El equipo "Canalla" arriba en un estado de gracia, liderando la Zona B con 31 puntos (ocho triunfos y una sola derrota) y con la motivación de su flamante título. La única sombra para el DT Ariel Holan es la ausencia de Ignacio Malcorra por suspensión.
Del otro lado, el panorama es oscuro para el "Pincha". Estudiantes se clasificó por la ventana, ingresando octavo gracias a resultados ajenos. El equipo de Eduardo Domínguez atraviesa una crisis de resultados con tres caídas en fila y las bajas cruciales de Guido Carrillo y Santiago Ascacíbar por suspensión. La continuidad de Domínguez en el banco para 2026 también está en duda.
El cruce ya tiene un ingrediente extradeportivo: la dirigencia de Estudiantes negó mediante un comunicado haber apoyado la polémica decisión de la AFA de otorgarle el título anual a Central. Este enfrentamiento, que ya se dio en octavos del Apertura (con victoria 2-0 para Central), promete un ambiente de máxima tensión.
Probables formaciones del duelo
Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo o Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Federico Navarro, Tomás O'Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Joaquín Tobio Burgos; Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario