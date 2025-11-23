Cómo será el pasillo de honor que Estudiantes le hará a Rosario Central

El "homenaje" tendrá lugar hoy a las 17:30 en el Estadio Gigante de Arroyito, donde Rosario Central recibirá a Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura. El reconocimiento que viene despertando una fuerte polémica, se dará minutos antes del inicio del encuentro en el que el Canalla presentará su condición de campeón anual.

Mientras tanto, el clima institucional sigue siendo tenso y no se descarta que el cruce de declaraciones continúe tras el partido. En un contexto deportivo competitivo y una fuerte disputa política entre ambas instituciones y la AFA, el gesto simbólico promete ser un nuevo episodio dentro de una relación marcada por la desconfianza y la confrontación.