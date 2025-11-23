Cómo será el pasillo de honor que Estudiantes le hará a Rosario Central
Luego de algunas polémicas, el Pincha decidió realizar el pasillo de honor al Canalla pese a la tensión con AFA por el reconocimiento del título 2025.
La polémica entre Estudiantes de La Plata, la AFA y Rosario Central sumó un nuevo capítulo en la previa del cruce por los octavos de final del Torneo Clausura. Pese al malestar interno y a una disputa que escaló en los últimos días, el Pincha finalmente hará el pasillo del campeón para el conjunto rosarino esta tarde en el Gigante de Arroyito.
El pedido para que el Pincha reconociera al Canalla como Campeón de Liga 2025 —al ser el equipo con más puntos en la tabla anual— generó un fuerte rechazo en el club platense. El gesto no es reglamentario, pero la AFA insistió en su realización y el conflicto escaló a una disputa política entre Juan Sebastián Verón y Claudio Tapia.
La situación se tensó aún más cuando desde La Plata sostuvieron que, contrariamente a lo informado oficialmente, nunca se realizó una votación para refrendar el reconocimiento. Esa afirmación provocó la respuesta de Pablo Toviggino, quien volvió a apuntar contra Verón en redes sociales.
En medio de las versiones cruzadas, Estudiantes difundió un comunicado en el que aclaró: “En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de campeón de Liga 2025”. Pese al malestar, el club resolvió acatar el pedido y realizar el tradicional pasillo, tal como se acostumbra cuando un rival llega consagrado a un partido oficial.
Cómo será el pasillo de honor que Estudiantes le hará a Rosario Central
Si bien no hubo una confirmación oficial desde el club platense, en las últimas horas trascendió que el equipo dirigido por Eduardo Domínguez le hará el pasillo al Canalla pero de espaldas. Esta decisión es una clara muestra de la desconformidad que hay con el ente madre del fútbol argentino.
El "homenaje" tendrá lugar hoy a las 17:30 en el Estadio Gigante de Arroyito, donde Rosario Central recibirá a Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura. El reconocimiento que viene despertando una fuerte polémica, se dará minutos antes del inicio del encuentro en el que el Canalla presentará su condición de campeón anual.
Mientras tanto, el clima institucional sigue siendo tenso y no se descarta que el cruce de declaraciones continúe tras el partido. En un contexto deportivo competitivo y una fuerte disputa política entre ambas instituciones y la AFA, el gesto simbólico promete ser un nuevo episodio dentro de una relación marcada por la desconfianza y la confrontación.
