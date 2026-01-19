Estudiantes de La Plata goleó 4-0 a Ituzaingó por la Copa Argentina 2026

Live Blog Post

Cómo llegan los equipos

El Pincha encara el partido con la ambición de prolongar el alto nivel mostrado en diciembre, cuando se consagró campeón del Torneo Clausura y luego levantó el Trofeo de Campeones. Con Eduardo Domínguez ratificado en el cargo y elegido como el mejor entrenador del año, Estudiantes inicia una temporada cargada de desafíos locales e internacionales, y la Copa Argentina aparece como uno de los objetivos a sostener desde el arranque.

En cuanto al armado del plantel, el cuerpo técnico comienza el año con algunas certezas y varios movimientos todavía en desarrollo. El único refuerzo confirmado hasta el momento es Adolfo Gaich, quien ya se entrenó a la par de sus nuevos compañeros y podría tener sus primeros minutos oficiales. En contrapartida, Román Gómez fue transferido al Bahía de Brasil, Cristian Medina está cerca de convertirse en refuerzo del Botafogo y Lucas Alario no será tenido en cuenta para el nuevo ciclo.

Del otro lado aparece Ituzaingó, que afronta este compromiso como una verdadera prueba de carácter. El equipo dirigido por Diego Herrero logró el ascenso a la Primera B tras imponerse en una final electrizante ante Sportivo Barracas, definida por penales, y ahora vuelve a codearse con un rival de primera línea. El Verde sabe que no tiene nada que perder y que el contexto de partido único puede jugarle a favor si logra incomodar desde el inicio.

Para Ituzaingó, el choque con Estudiantes también funciona como una antesala competitiva del inicio de su temporada en la B Metropolitana, que lo tendrá debutando ante Deportivo Armenio. En ese sentido, el cuerpo técnico buscará un equilibrio entre competir con intensidad y evitar un desgaste excesivo en un arranque de año que será largo.

La Copa Argentina, con su formato federal y eliminatorio, vuelve a poner frente a frente a equipos de distintas categorías, y Estudiantes lo sabe bien: cualquier distracción puede pagarse caro. Por eso, el campeón vigente del fútbol argentino intentará imponer jerarquía y experiencia desde el primer minuto, con el objetivo de avanzar sin sobresaltos y confirmar que su ambición para 2026 sigue intacta.