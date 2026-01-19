Juan Cruz Komar deberá ser operado luego de que le detectaran una arritmia cardíaca
El defensor de 29 años de Rosario Central deberá someterse a una intervención, tal como ocurrió en 2024 cuando se cayó su pase a Huracán.
Rosario Central informó este lunes que el defensor Juan Cruz Komar deberá ser intervenido quirúrgicamente luego de que le detectaran una arritmia cardíaca, siendo la segunda vez que tenga que pasar por este procedimiento.
De esta manera, el futbolista de 29 años deberá someterse a esta intervención, que se hará el próximo jueves en la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires. El club no dio precisiones acerca de los tiempos en que estará inactivo.
"Tras los estudios cardiovasculares realizados, se le detectó al jugador Juan Cruz Komar una arritmia cardíaca. Por este motivo, el defensor será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires", indicó el "Canalla" este lunes en sus redes sociales.
Komar ya había sido diagnosticado con una arritmia cardíaca en 2024, razón por la que se cayó su pase a Huracán. En su vuelta a Central había sido operado y había logrado una plena recuperación, por lo que pudo volver a las canchas sin mayores problemas.
El defensor nacido en Rosario pero surgido de las divisiones inferiores de Boca siempre mantuvo controles de rutina a raíz de su condición médica.
