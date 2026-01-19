Es fanático de River, tiene tatuado a Juan Román Riquelme y se volvió viral: "Al que le gusta el fútbol, sabe"
El participante de The Balls desconcertó al conductor Benjamín Vicuña al revelar su fanatismo por el "Millonario" y por el presidente de Boca.
El programa de El Trece, The Balls, tuvo este lunes un episodio bastante curioso cuando uno de los participantes se presentó como fanático de River pero reveló que tiene tatuado a Juan Román Riquelme.
El propio conductor Benjamín Vicuña se mostró desorientado por la situación, por lo que varias veces tuvo que interrogar al joven, que también generó sorpresa en los otros participantes y que hasta se volvió viral en las redes sociales.
"Soy fanático de River y de Riquelme. Tengo un tatuaje de Riquelme", sostuvo el chico, despertando entre risas y curiosidad en el estudio del programa de El Trece.
Se sabe que son varios los hinchas "millonarios" que no tienen problemas en reconocer el gran futbolista que fue Riquelme, pese a estar fuertemente relacionado con el clásico rival. Alguno que otro hasta podrá ponderarlo, pero parece bastante inédito que, teniendo el corazón riverplatense, decida llevar al ídolo "xeneize" en su piel.
"Es mi ídolo de chico", insistió el participantes antes de mostrar los tatuajes: efectivamente lleva un dibujo de Riquelme haciendo el famoso Topo Gigio, dato no menor, ya que el icónico festejo contra Mauricio Macri lo hizo por primera vez justamente tras marcarle un gol a River.
Ante las constantes muestras de sorpresa de Vicuña, el chico argumentó su fanatismo al decir que "al que le gusta el fútbol, sabe". Dijo que siempre hincha por River, pero que hay que cuestión "futbolística" que lo vincula con el actual presidente de Boca.
Incluso, para cerrar el segmento que luego se volvió viral en las redes, el joven hincha de River emuló el festejo del Topo Gigio.
