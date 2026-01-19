La decisión de la AFA sobre el mercado de pases, a días del inicio del Torneo Apertura 2026
Con el debut en el certamen local a la vuelta de la esquina, los clubes se enteraron este lunes de una novedad clave sobre el mercado.
En un movimiento que altera los planes de los directores técnicos a días del debut en el Torneo Apertura 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió extender el mercado de pases de verano por siete días adicionales.
De esta manera, el plazo para inscribir nuevos jugadores ya no vencerá este martes 20, sino que se mantendrá vigente hasta el próximo martes 27 de enero. La resolución, que está a solo un paso de la confirmación formal, introduce un condimento extra: el campeonato local comenzará este jueves 22 con el libro de pases todavía abierto.
Esta prórroga representa un respiro fundamental para Boca, que se encuentra en plena etapa de definiciones y con varias negociaciones abiertas que corrían riesgo de caerse por falta de tiempo. Con esta semana extra, el Consejo de Fútbol gana margen de maniobra para cerrar los refuerzos que exige el cuerpo técnico.
Por el lado de River, aunque el plantel parece más asentado, la extensión abre la puerta a algún movimiento "relámpago" de último momento si surge una oportunidad de mercado que resulte irresistible para la dirigencia.
Sin cambios para las transferencias al exterior
A pesar de esta modificación en el calendario local, la AFA mantendrá sin cambios la normativa para las ventas internacionales. Aquellos clubes que transfieran o cedan futbolistas a ligas del exterior una vez finalizado el periodo doméstico, seguirán contando con el beneficio de la excepción que les permite incorporar un reemplazo hasta el 21 de marzo.
La decisión de la entidad madre del fútbol argentino busca dar flexibilidad a una economía de clubes que se mueve al ritmo de negociaciones cada vez más complejas. Sin embargo, también plantea el desafío para los entrenadores de iniciar la competencia oficial con planteles que podrían sufrir altas o bajas significativas durante la primera y segunda fecha del Torneo Apertura.
