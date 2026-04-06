Estudiantes (RC) vs. San Martín (T), por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

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Por su parte, San Martín de Tucumán llega con un panorama más alentador. El equipo dirigido por Andrés Yllana se mantiene invicto en la Primera Nacional y ocupa los puestos de vanguardia en su zona. Si bien su objetivo principal es el ascenso, la Copa Argentina aparece como una oportunidad ideal para seguir ganando confianza y dar un golpe ante un rival de categoría superior.