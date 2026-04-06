Estudiantes (RC) vs. San Martín (T), por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV
Ambos equipos buscan avanzar en la competición nacional más federal de todas y encontrar un impulso en medio de realidades muy distintas en sus respectivas temporadas.
La Copa Argentina 2026 ofrecerá este martes un cruce determinante cuando Estudiantes de Río Cuarto se mida ante San Martín de Tucumán desde las 16:00 en el estadio Julio César Villagra. El ganador del encuentro avanzará a los 16avos de final, instancia en la que ya espera Banfield.
El presente del conjunto cordobés no es el mejor. La Academia cordobesa atraviesa un momento complicado en la máxima categoría, donde no logra encontrar regularidad y acumula una campaña preocupante. Con apenas una victoria, dos empates y varias derrotas, el equipo se ubica en el fondo de la tabla y su permanencia empieza a ser una preocupación concreta.
A esta situación deportiva se suma la inestabilidad en el banco de suplentes. Tras la salida de Iván Delfino, el equipo quedó bajo la conducción interina de Gerardo Acuña, quien todavía no logró revertir la dinámica negativa. En sus primeros partidos, el equipo mostró algunas mejoras, pero sin resultados contundentes que le permitan salir del fondo.
Por su parte, San Martín de Tucumán llega con un panorama más alentador. El equipo dirigido por Andrés Yllana se mantiene invicto en la Primera Nacional y ocupa los puestos de vanguardia en su zona. Si bien su objetivo principal es el ascenso, la Copa Argentina aparece como una oportunidad ideal para seguir ganando confianza y dar un golpe ante un rival de categoría superior.
El partido se perfila como una oportunidad para ambos: Estudiantes necesita reaccionar y cambiar el rumbo, mientras que San Martín buscará aprovechar el momento para seguir avanzando y dar el golpe en el torneo más federal del país.
Estudiantes (RC) vs. San Martín (T): probables formaciones
- Estudiantes (RC): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gerardo Acuña.
- San Martín (T): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Andrés Yllana.
Estudiantes (RC) vs. San Martín (T): otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Yamil Possi.
- TV: TyC Sports.
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