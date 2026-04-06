Acusan al "Mono" Navarro Montoya por una millonaria deuda en un restaurante de Tandil

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El abogado Ignacio Barros será el encargado de presentar una denuncia penal por el presunto delito de estafa. Según detalló el letrado, además de los comprobantes, también cuentan con registros de cámaras de seguridad y testimonios que reforzarían la acusación. “Contamos con los tickets, cámaras de vigilancia y testimonios que acreditan los hechos”, sostuvo.

Navarro Montoya tuvo un breve paso como entrenador de Santamarina, donde dirigió apenas siete partidos oficiales, con un balance de una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Su salida del club se produjo en abril de 2025, tras una campaña irregular. Ahora, más allá de su desempeño deportivo, enfrenta una situación compleja en el plano judicial que podría escalar en las próximas semanas, a medida que avance la causa y se conozcan más detalles sobre la denuncia.