Vélez vs. Deportivo Armenio, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV
Ambos equipos buscan avanzar en la competición nacional más federal de todas y encontrar un impulso en medio de realidades muy distintas en sus respectivas temporadas.
En otro de los encuentros destacados de los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, Vélez Sarsfield se enfrentará a Deportivo Armenio este martes desde las 18:30 en el estadio Julio Humberto Grondona.
El conjunto de Liniers llega golpeado tras su última presentación en el Torneo Apertura, donde sufrió una dura remontada frente a Gimnasia de Mendoza. A pesar de haber mostrado un buen nivel en el inicio de ese partido, el equipo terminó pagando errores defensivos que le costaron caro. Esa derrota significó además la pérdida del invicto y encendió algunas alarmas.
El entrenador Guillermo Barros Schelotto sabe que este compromiso puede ser clave para recuperar la confianza del plantel. La Copa Argentina representa una oportunidad concreta de volver al triunfo y encaminar el semestre, en un contexto donde la exigencia es alta.
Del otro lado estará Deportivo Armenio, que llega con el ánimo renovado tras cortar una racha negativa en la Primera B Metropolitana. El triunfo reciente ante UAI Urquiza marcó el inicio del ciclo de Fernando Ruiz y le dio un impulso anímico al equipo, que buscará dar el golpe ante un rival de mayor jerarquía.
Con la obligación de reaccionar y un rival que sueña con sorprender, el duelo promete intensidad y emoción en Sarandí, en un torneo donde las diferencias de categoría suelen diluirse dentro del campo de juego.
Vélez vs. Deportivo Armenio: probables formaciones
- Vélez: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Deportivo Armenio: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Fernando Ruíz.
Vélez vs. Deportivo Armenio: otros datos
- Hora: 18.30.
- Estadio: Julio Humberto Grondona.
- Árbitro: Pablo Giménez.
- TV: TyC Sports.
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