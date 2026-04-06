Vélez vs. Deportivo Armenio, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto de Liniers llega golpeado tras su última presentación en el Torneo Apertura, donde sufrió una dura remontada frente a Gimnasia de Mendoza. A pesar de haber mostrado un buen nivel en el inicio de ese partido, el equipo terminó pagando errores defensivos que le costaron caro. Esa derrota significó además la pérdida del invicto y encendió algunas alarmas.