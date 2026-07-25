Lionel Messi estuvo presente en el partido de Leones de Rosario, el club presidido por su hermano
El club rosarino que dirige Matías Messi contó este sábado con la presencia del astro mundial en su duelo con Central Córdoba, por la Primera C.
Lionel Messi hizo su primera aparición pública en Rosario tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. Este sábado, el capitán argentino aprovechó sus días de descanso para asistir a la cancha y alentar de cerca a Leones FC, el club administrado por Matías Messi, su hermano.
Cabe señalar que esta institución pertenece actualmente a la Primera C y cuenta con otros integrantes de la familia en la comisión directiva, como su hermana María Sol Messi (vocal suplente) y su sobrino Tomás Messi (revisor de cuentas suplente).
El partido se disputó en el Estadio Antonio Di Giacomo (Club Atlético Unión de Arroyo Seco), donde Leones hace de local. En medio de una tarde fría y gris, Leo estuvo en las gradas junto a su hijo Mateo, sobrinos y familiares. Fiel a su estilo, se lo vio distendido vistiendo un abrigo negro con capucha y compartiendo unos mates.
Desafortunadamente para el equipo local, Central Córdoba se impuso por 2 a 0. De todos modos, Leones FC se mantiene en los puestos de vanguardia peleando por el ascenso a la Primera B Metropolitana.
Así llegaba Lionel Messi a ver a Leones de Rosario, el club que preside su hermano
Lionel Messi, atento al duelo entre Leones de Rosario y Central Córdoba
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