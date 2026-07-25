Lionel Messi estuvo presente en el partido de Leones de Rosario, el club presidido por su hermano

El partido se disputó en el Estadio Antonio Di Giacomo (Club Atlético Unión de Arroyo Seco), donde Leones hace de local. En medio de una tarde fría y gris, Leo estuvo en las gradas junto a su hijo Mateo, sobrinos y familiares. Fiel a su estilo, se lo vio distendido vistiendo un abrigo negro con capucha y compartiendo unos mates.