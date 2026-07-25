Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Barracas Central por el Torneo Clausura.
Con la urgencia de reaccionar tras el tropezón en la Copa Argentina frente a Aldosivi, River alista su debut en el Torneo Clausura. El elenco conducido por Eduardo "Chacho" Coudet recibirá a Barracas Central este sábado desde las 19:15 en el Estadio Monumental.
El arranque del semestre dejó un sabor amargo en Núñez. Afectado por ausencias de peso —entre licencias post-Mundial y jugadores rezagados por decisión directiva—, el Millonario cayó 3-1 en Salta por los 16avos de final. Con el descontento del público aún fresco, el equipo saldrá a la cancha ante su gente con la exigencia inmediata de cambiar la cara.
Del otro lado estará un Guapo que busca torcer la historia. Desde su ascenso a Primera en 2022, el historial en el Monumental le ha sido esquivo: cuatro derrotas en igual cantidad de presentaciones, con 13 tantos en contra y apenas uno a favor.
Pese a ese antecedente, Barracas renueva la esperanza bajo la conducción técnica de Damián Ayude, sucesor de Rubén Darío Insua. Con las incorporaciones de Juan Barbieri y Elías Pereyra —pero tras haber sufrido la baja de Facundo Bruera en el ataque—, la visita llega con rodaje de pretemporada tras vencer 3-0 a Colegiales e igualar sin tantos en dos ensayos ante Lanús.
Probables formaciones de River vs. Barracas Central
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.
Barracas: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.
Cómo ver en vivo River vs. Barracas
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DGO (DirecTV GO) para quienes tengan contratado el Pack Fútbol con su cableoperador.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario