Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026

El arranque del semestre dejó un sabor amargo en Núñez. Afectado por ausencias de peso —entre licencias post-Mundial y jugadores rezagados por decisión directiva—, el Millonario cayó 3-1 en Salta por los 16avos de final. Con el descontento del público aún fresco, el equipo saldrá a la cancha ante su gente con la exigencia inmediata de cambiar la cara.