Eterna amistad: el club europeo que presentó su nueva camiseta inspirada en River
El club italiano lanzó su nueva camiseta alternativa inspirada en el Millonario, con un video grabado en el Monumental y la participación de Gio Simeone, en honor al vínculo nacido tras la tragedia de Superga.
Torino sorprendió al mundo del fútbol con la presentación de su tercera camiseta, un modelo inspirado en River y en la histórica relación que une a ambos clubes desde 1949. El video del lanzamiento, grabado en Buenos Aires y con la voz de Gio Simeone, se viralizó rápidamente por su emotivo mensaje.
“Una mirada que une mundos lejanos. Compartimos la misma sangre, hermano”. Con esa frase comienza el video con el que el equipo italiano presentó su nueva camiseta alternativa, un diseño inspirado en River y en la amistad que une a ambas instituciones desde hace más de siete décadas.
El clip incluye imágenes del estadio Monumental, del Obelisco y de Simeone, delantero formado en el club de Núñez. Además, la espalda de la casaca lleva la leyenda “Eterna Amistad”, en referencia al lazo forjado en 1949, tras la tragedia aérea que marcó la historia del fútbol italiano. River no tardó en responder al homenaje con un mensaje desde sus redes oficiales: “Uniti per sempre” (“Unidos para siempre”), acompañando el video del anuncio.
El origen del vínculo: la tragedia de Superga
El 4 de mayo de 1949, el avión que trasladaba al plantel del Torino desde Lisboa se estrelló contra la Basílica de Superga, en las colinas cercanas a Turín. El accidente provocó la muerte de 31 personas, entre ellas casi todos los futbolistas del “Grande Torino”, uno de los equipos más admirados en la historia del fútbol europeo.
Conmovido por la tragedia, River viajó a Italia pocas semanas después, el 23 de mayo de ese mismo año, para disputar un amistoso ante el combinado Torino “Símbolo”, integrado por jugadores de distintos clubes italianos. El encuentro, jugado el 26 de mayo, sirvió como homenaje a las víctimas y como gesto de fraternidad entre naciones.
A lo largo de los años, River y Torino mantuvieron viva esa amistad con distintos actos conmemorativos, intercambios simbólicos y homenajes mutuos. En el museo del club italiano, el Millonario tiene un espacio especial que recuerda aquel gesto de 1949, y cada aniversario de la tragedia de Superga vuelve a unir los colores granate y rojo y blanco.
