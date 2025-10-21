Eterna amistad: el club europeo que presentó su nueva camiseta inspirada en River

Embed Compartimos la misma sangre, hermano



Third kit | Torino FC x @RiverPlate pic.twitter.com/GsNnlsZQgp — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 21, 2025

El clip incluye imágenes del estadio Monumental, del Obelisco y de Simeone, delantero formado en el club de Núñez. Además, la espalda de la casaca lleva la leyenda “Eterna Amistad”, en referencia al lazo forjado en 1949, tras la tragedia aérea que marcó la historia del fútbol italiano. River no tardó en responder al homenaje con un mensaje desde sus redes oficiales: “Uniti per sempre” (“Unidos para siempre”), acompañando el video del anuncio.