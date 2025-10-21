Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Bayer Leverkusen vs. PSG
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Bayer Leverkusen vs. PSG por la Champions League 2025/26.
En uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025/26, Bayer Leverkusen y Paris Saint-Germain (PSG) se enfrentan este martes a las 16 en el BayArena.
El conjunto alemán, dirigido por Kasper Hjulmand, atraviesa un buen presente en la Bundesliga, donde viene de conseguir un triunfo agónico ante Mainz por 4-3, aunque en la Champions todavía no logró ganar. Dos empates consecutivos lo obligan a sumar de a tres si quiere mantenerse en la pelea por la clasificación. Contará con los argentinos Ezequiel "Equi" Fernández y Claudio "Diablito" Echeverri.
Del otro lado, el PSG de Luis Enrique llega con puntaje perfecto y la etiqueta de gran favorito. Con un arranque arrollador en el torneo europeo -victorias ante Barcelona (2-1) y Atalanta (4-0)-, el conjunto francés se apoya en su riqueza técnica y en la capacidad goleadora de Gonçalo Ramos y Bradley Barcola. Pese a los empates recientes en la Ligue 1 ante Strasbourg y Lille, el equipo parisino mantiene su ritmo competitivo y viaja a Alemania decidido a mantener el liderazgo.
Bayer Leverkusen vs. PSG: probables formaciones
- Bayer Leverkusen: Flekken, Arthur, Andrich, Belocian, Bade, Equi Fernández, García, Grimaldo, Poku, Maza, Kofane. DT: Kasper Hjulmand.
- PSG: Chevalier, Mendes, Hakimi, Pacho, Zabarnyi, Kang-in, Vitinha, Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Ramos. DT: Luis Enrique.
Cómo ver en vivo Bayer Leverkusen vs. PSG
La televisación estará a cargo de ESPN 3 y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
