Barcelona goleó 6-1 a Olympiacos por la Champions League

Embed CHAMPIONS LEAGUE SCANDAL!



SANTIAGO HEZZE WAS SENT OFF FOR THIS FOUL AGAINST MARC CASADÓ.



Right decision?



Barcelona 2-1 Olympiacos



Con este triunfo, el conjunto blaugrana alcanzó las seis unidades en la fase de grupos y se reposiciona de cara a la clasificación a los octavos de final. Olympiacos, en cambio, apenas suma un punto y quedó en el fondo en la tabla, complicado para continuar en el certamen. En la próxima jornada, Barcelona visitará a Brujas de Bélgica, mientras que el conjunto griego será local frente al PSV Eindhoven.