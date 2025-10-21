Barcelona goleó 6-1 a Olympiacos por la Champions League
Con tres goles de Fermín López, dos de Marcus Rashford y uno de Lamine Yamal, el equipo de Hansi Flick aplastó a su rival en el Estadi Olímpic y quedó con seis puntos en su grupo.
Barcelona volvió a mostrar su mejor versión colectiva y goleó 6-1 a Olympiacos por la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El conjunto catalán se hizo fuerte en casa y dominó de principio a fin con un despliegue ofensivo arrollador.
Fermín López fue la gran figura del encuentro al marcar tres tantos y convertirse en el motor del mediocampo culé. Lamine Yamal, con su habitual desequilibrio, y Marcus Rashford, que anotó por duplicado, completaron la lista de goleadores en una noche redonda para el equipo de Hansi Flick.
Por el lado del conjunto griego, Ayoub El Kaabi descontó para decorar el marcador, mientras que el argentino Santiago Hezze fue expulsado en el complemento, dejando a Olympiacos con uno menos durante gran parte del segundo tiempo.
Con este triunfo, el conjunto blaugrana alcanzó las seis unidades en la fase de grupos y se reposiciona de cara a la clasificación a los octavos de final. Olympiacos, en cambio, apenas suma un punto y quedó en el fondo en la tabla, complicado para continuar en el certamen. En la próxima jornada, Barcelona visitará a Brujas de Bélgica, mientras que el conjunto griego será local frente al PSV Eindhoven.
Barcelona vs. Olympiacos: formaciones
- Barcelona: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermín López, Rooney Bardghji; Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.
- Olympiacos: Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Dani Garcia, Santiago Hezze, Gelson Martins, Daniel Podence, Chiquinho; Ayoub El Kaabi. DT: José Luis Mendilibar.
Barcelona vs. Olympiacos: otros datos
- Horario: 13.45.
- Estadio: Estadi Olímpic Lluís Companys.
- Arbitro: Urs Schnyder.
- TV: Fox Sports y Disney+.
