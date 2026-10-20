Flamengo vs. Estudiantes de La Plata, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

Estudiantes buscará meterse en la final de la Libertadores luego de 17 años.

Por su parte, el "Pincha" viene de caer por 2-1 ante San Lorenzo en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El conjunto comandado por Alexander Medina suma 14 puntos y ocupa el décimo puesto de la Zona A, fuera de los puestos de playoffs. En ese contexto, Estudiantes intentará dar el golpe en Brasil y avanzar a la final de la Libertadores luego de 17 años.