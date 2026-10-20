Flamengo vs. Estudiantes de La Plata, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
El "Pincha" llega al Maracaná con el objetivo de conseguir el boleto a la final de la Libertadores, tras el empate sin goles registrado en la ida.
Flamengo y Estudiantes de La Plata juegan este jueves, desde las 21.30, en el Maracaná de Río de Janeiro, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Tras el empate sin goles en la ida, ambos equipos buscarán una victoria que les permita clasificarse a la final del certamen continental.
El encuentro, que será transmitido por Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium, tendrá como árbitro principal al uruguayo Gustavo Tejera, quien estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Taran y Carlos Barreiro como asistentes. El VAR estará a cargo de Antonio García.
El "Mengão" llega en un buen momento a la revancha, luego de vencer 3-0 a Bahía como visitante por la fecha 31 del Brasileirão. Con ese resultado, el equipo dirigido por Leonardo Jardim alcanzó los 67 puntos y recuperó el liderazgo del campeonato, con una unidad de ventaja sobre Palmeiras.
Por su parte, el "Pincha" viene de caer por 2-1 ante San Lorenzo en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El conjunto comandado por Alexander Medina suma 14 puntos y ocupa el décimo puesto de la Zona A, fuera de los puestos de playoffs. En ese contexto, Estudiantes intentará dar el golpe en Brasil y avanzar a la final de la Libertadores luego de 17 años.
Formaciones de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores
- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Leonardo Jardim.
- Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Horario y televisación
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Hora: 21.30.
Estadio: Maracaná.
Árbitro: Gustavo Tejera.
VAR: Antonio García.
TV: Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium.
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