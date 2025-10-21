Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores 2025: horario, formaciones y TV
La “Academia” visita este miércoles a uno de los equipos más poderosos de Sudamérica en la ida de las semifinales, con la ilusión de avanzar a la final después de casi tres décadas.
Racing se prepara para una de las pruebas más exigentes de los últimos años: este miércoles visitará al Flamengo en el mítico Estadio Maracaná, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El partido comenzará a las 21:30. El venezolano Jesús Valenzuela fue designado como árbitro principal, mientras que en la sala del VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe, encargado de supervisar las decisiones clave.
El equipo de Avellaneda llega con confianza tras un tramo sólido de la temporada: de los últimos nueve partidos disputados, solo registró una derrota, frente a River en los cuartos de final de la Copa Argentina. En Libertadores, superó con autoridad a Vélez en los cuartos, con un global de 2-0 (1-0 tanto en la ida como en la vuelta), mientras que en el Torneo Clausura acumuló cuatro victorias y dos empates. Esta racha le otorga al conjunto dirigido por Gustavo Costas un impulso anímico importante, aunque la dificultad será máxima.
El historial reciente de en semifinales de Libertadores no es extenso: la última vez que alcanzó esta instancia fue en 1997, cuando fue eliminado por Alianza Lima de Perú, dejando un recuerdo amargo para la institución y sus hinchas. En esta ocasión, el desafío es mucho más exigente, ya que enfrente estará Flamengo, un equipo con plantilla repleta de figuras internacionales.
Entre los más destacados se encuentran el mediocampista italiano Jorginho, nominado al Balón de Oro 2021, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el delantero Pedro, además de otros jugadores de jerarquía que le aportan experiencia y contundencia al conjunto brasileño dirigido por Filipe Luis.
El camino del Mengao hacia las semifinales fue sólido: eliminó al Internacional de Porto Alegre con un global de 3-0 y luego superó en penales a Estudiantes de La Plata, con el arquero argentino Agustín Rossi como gran figura. Esta fortaleza lo convierte en un rival sumamente complicado para cualquier visitante, y más aún para un Racing que busca hacer historia.
Flamengo vs. Racing: probables formaciones
- Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo Emerson Royal; Erick Pulgar, Jorginho; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo; Pedro. DT: Filipe Luis.
- Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Flamengo vs. Racing: otros datos
- Estadio: Maracaná.
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven).
- VAR: Carlos Orbe (Ecu).
- Hora: 21:30.
- TV: Telefe, Fox Sports y Disney+.
