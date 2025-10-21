Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores 2025: horario, formaciones y TV

El equipo de Avellaneda llega con confianza tras un tramo sólido de la temporada: de los últimos nueve partidos disputados, solo registró una derrota, frente a River en los cuartos de final de la Copa Argentina. En Libertadores, superó con autoridad a Vélez en los cuartos, con un global de 2-0 (1-0 tanto en la ida como en la vuelta), mientras que en el Torneo Clausura acumuló cuatro victorias y dos empates. Esta racha le otorga al conjunto dirigido por Gustavo Costas un impulso anímico importante, aunque la dificultad será máxima.