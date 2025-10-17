Racing vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2025: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

La Academia viene de superar a Banfield por 3-1 y de esa forma dejó atrás la derrota con River. Costas no contará con Gabriel Rojas, lesionado, ni con Franco Pardo y Elías Torres. Además, Alan Forneris, Juan Nardoni y Santiago Sosa continúan en recuperación pensando en el duelo copero. El entrenador apostaría por un mix entre titulares y suplentes, con la intención de cuidar a sus figuras clave sin perder competitividad. Racing, que busca meterse en los playoffs, necesita los tres puntos para no ceder terreno.

Por su parte, el Tiburón llega con el ánimo por las nubes tras vencer a Unión en Santa Fe y a Huracán en el José María Minella, ambos por 2-0. El conjunto marplatense, dirigido por Guillermo Farré, logró reencontrarse con su mejor versión colectiva y confía en dar otro golpe en Avellaneda. Aunque continúa comprometido en los promedios y la tabla anual, el equipo muestra signos de recuperación y no renuncia a la permanencia.

El historial entre ambos marca un claro dominio de Racing, pero el presente de Aldosivi lo convierte en un rival peligroso. Con objetivos muy distintos -la clasificación para unos y la salvación para otros-, el partido promete intensidad, roces y una buena dosis de dramatismo en el Cilindro.

Racing vs. Aldosivi: otros datos

Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Cilindro de Avellaneda. Árbitro: Sebastián Zunino.

Sebastián Zunino. VAR: Diego Ceballos.

Diego Ceballos. TV: TNT Sports.