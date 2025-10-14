Atento Racing: Bruno Henrique solo fue multado por su gesto obsceno a los hinchas de Estudiantes

Advertencia de CONMEBOL y alivio en Flamengo

Además de la sanción económica, la CONMEBOL emitió una advertencia formal al experimentado jugador, advirtiéndole que una nueva conducta similar podría derivar en un castigo más severo en el futuro cercano. Desde Flamengo, el fallo fue recibido con alivio, ya que Bruno Henrique es una pieza clave en el ataque del equipo dirigido por Filipe Luís, y estará disponible para disputar las semifinales de la Copa Libertadores ante Racing en una serie que promete ser de las más apasionantes de la competencia que está llegando a su fin.