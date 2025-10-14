Atento Racing: Bruno Henrique solo fue multado por su gesto obsceno a los hinchas de Estudiantes
El delantero de Flamengo deberá pagar una multa de USD 25.000 por sus gestos en La Plata, pero podrá disputar las semifinales de la Copa Libertadores.
El delantero brasileño Bruno Henrique fue sancionado por la CONMEBOL tras realizar gestos obscenos hacia la hinchada de Estudiantes de La Plata luego del triunfo por penales del Flamengo en el estadio UNO por los cuartos de final la competencia más importante a nivel clubes del continente.
En las imágenes registradas por las cámaras, el atacante de 34 años miró hacia la tribuna y se tocó los genitales en señal de burla hacia el público platense, lo que generó repudio en redes sociales y pedidos de sanción.
Finalmente, el Tribunal de Disciplina determinó que no habrá suspensión deportiva, aunque impuso una multa económica de USD 25.000, que será debitada del monto que el club percibe por derechos de televisión o patrocinio.
Advertencia de CONMEBOL y alivio en Flamengo
Además de la sanción económica, la CONMEBOL emitió una advertencia formal al experimentado jugador, advirtiéndole que una nueva conducta similar podría derivar en un castigo más severo en el futuro cercano. Desde Flamengo, el fallo fue recibido con alivio, ya que Bruno Henrique es una pieza clave en el ataque del equipo dirigido por Filipe Luís, y estará disponible para disputar las semifinales de la Copa Libertadores ante Racing en una serie que promete ser de las más apasionantes de la competencia que está llegando a su fin.
Cuándo se juega la semifinal entre Racing y Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores
El partido de ida de la serie se disputará el miércoles 22 de octubre a las 21:30 en el Maracaná, mientras que la vuelta será el miércoles 29, a la misma hora, en el Cilindro de Avellaneda. El conjunto de Gustavo Costas buscará dar el golpe ante uno de los favoritos del certamen, que ahora podrá contar con uno de sus referentes ofensivos y que se perfila para sumar muchos minutos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario