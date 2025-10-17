Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Aldosivi
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2025.
Por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Racing enfrentará este viernes a Aldosivi desde las 19:00 en el estadio Presidente Perón. El conjunto de Gustavo Costas atraviesa una etapa decisiva: se prepara para la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo, pero no puede descuidar el campeonato local.
La Academia viene de superar a Banfield por 3-1 y de esa forma dejó atrás la derrota con River. El entrenador Gustavo Costas apostaría por un mix entre titulares y suplentes, con la intención de cuidar a sus figuras clave sin perder competitividad. La Academia, que busca meterse en los playoffs, necesita los tres puntos para no ceder terreno.
Por su parte, el Tiburón llega con el ánimo por las nubes tras vencer a Unión en Santa Fe y a Huracán en el José María Minella, ambos por 2-0. Aunque continúa comprometido en los promedios y la tabla anual, el equipo muestra signos de recuperación y no renuncia a la permanencia.
Racing vs. Aldosivi: probables formaciones
- Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Costas.
- Aldosivi: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Guillermo Farré.
Cómo ver en vivo Racing vs. Aldosivi
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
