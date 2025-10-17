Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Aldosivi

La Academia viene de superar a Banfield por 3-1 y de esa forma dejó atrás la derrota con River. El entrenador Gustavo Costas apostaría por un mix entre titulares y suplentes, con la intención de cuidar a sus figuras clave sin perder competitividad. La Academia, que busca meterse en los playoffs, necesita los tres puntos para no ceder terreno.