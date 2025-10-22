Flamengo vs. Racing por las semifinales de la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Flamengo y Racing

Por el lado del conjunto argentino, que llega a esta instancia tras eliminar a Peñarol y Vélez, el entrenador Gustavo Costas pone lo mejor a disposición, con dos dudas: si arriesga o no a Santiago Sosa, que llega con molestias; y al tercer delantero, con Duván Vergara y Tomás Conechny pujando por ese lugar.

El equipo de Avellaneda llega en alza, al menos en el plano local, ya que tras la eliminación de la Copa Argentina en el clásico ante River, acumula tres partidos sin derrotas por el Torneo Clausura, con dos victorias consecutivas.

Enfrente está el poderoso Flamengo, siempre candidato y con un súper equipo, que tras una irregular fase de grupos en la que finalizó segundo por detrás de Liga de Quito, sacó de competencia a Inter de Porto Alegre en octavos y a Estudiantes de La Plata en cuartos.

El "Mengao" viene envalentonado tras una buena victoria ante Palmeiras. Buscará hacerse fuerte de local en el mítico Maracaná, donde por momentos bailó al "Pincha" en la pasada serie.