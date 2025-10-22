Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Flamengo vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores 2025.
Racing se prepara para una de las pruebas más exigentes de los últimos años: este miércoles visitará al Flamengo en el mítico Estadio Maracaná, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El partido comenzará a las 21:30. El venezolano Jesús Valenzuela fue designado como árbitro principal, mientras que en la sala del VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe, encargado de supervisar las decisiones clave.
El equipo de Avellaneda llega con confianza tras un tramo sólido de la temporada: de los últimos nueve partidos disputados, solo registró una derrota, frente a River en los cuartos de final de la Copa Argentina. En Libertadores, superó con autoridad a Vélez en los cuartos, con un global de 2-0 (1-0 tanto en la ida como en la vuelta), mientras que en el Torneo Clausura acumuló cuatro victorias y dos empates.
El camino del Mengao hacia las semifinales fue sólido: eliminó al Internacional de Porto Alegre con un global de 3-0 y luego superó en penales a Estudiantes de La Plata, con el arquero argentino Agustín Rossi como gran figura. Esta fortaleza lo convierte en un rival sumamente complicado para cualquier visitante, y más aún para un Racing que busca hacer historia.
Flamengo vs. Racing: probables formaciones
- Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo Emerson Royal; Erick Pulgar, Jorginho; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo; Pedro. DT: Filipe Luis.
- Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Flamengo vs. Racing
La televisación estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
