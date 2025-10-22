Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Flamengo vs. Racing

Racing se prepara para una de las pruebas más exigentes de los últimos años: este miércoles visitará al Flamengo en el mítico Estadio Maracaná, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El partido comenzará a las 21:30. El venezolano Jesús Valenzuela fue designado como árbitro principal, mientras que en la sala del VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe, encargado de supervisar las decisiones clave.