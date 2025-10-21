Los 11 de Gustavo Costas para abrir las semis ante Flamengo en el Maracaná
Racing busca este miércoles un buen resultado en Brasil, con el sueño de meterse en la final de la Copa Libertadores. Las dudas del DT.
La expectativa es altísima para Avellaneda y el fútbol argentino en general, con la visita de este miércoles de Racing a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, por lo que el entrenador Gustavo Costas definía el equipo.
El partido se juega este miércoles desde las 21.30 horas en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, con arbitraje de Jesús Valenzuela Sáez y televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+.
El entrenador pone lo mejor en Brasil, con una duda esencial: Santiago Sosa. El mediocampista, que a veces oficia de líbero, viene entrenado diferenciado desde antes de la eliminación con River, y el DT debe definir si lo arriesga o no, o si su lugar es para el experimentado Bruno Zuculini.
Juan Nardoni, Facundo Mura y Gabriel Rojas son otros de los futbolistas predilectos de Costas que llegan con algunas molestias, aunque todos serían de la partida; mientras que Franco Pardo, lesionado, es baja confirmada, y su lugar sería para Marcos Rojo.
La otra interrogante que definirá el director técnico este mismo miércoles es quién acompañará en ataque a Santiago Solari y Maravilla Martínez, con Tomás Conechny y Duván Vergara pujando por ese puesto.
La delegación de la "Academia" llegó a Río por la tarde de este mates y quedó alojada en el hotel Windsor de Tijuca. Este miércoles buscará un buen resultado rumbo a la revancha de la próxima semana en el Cilindro, con el sueño de volver a la final de la Copa Libertadores.
La posible formación Racing para visitar a Flamengo por la Copa Libertadores
Con todas estas interrogantes, Racing saldría al Maracaná con Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa o Bruno Zuculini; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny o Duván Vergara; y Maravilla Martínez.
