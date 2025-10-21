Los 11 de Gustavo Costas para abrir las semis ante Flamengo en el Maracaná

La delegación de la "Academia" llegó a Río por la tarde de este mates y quedó alojada en el hotel Windsor de Tijuca. Este miércoles buscará un buen resultado rumbo a la revancha de la próxima semana en el Cilindro, con el sueño de volver a la final de la Copa Libertadores.

La posible formación Racing para visitar a Flamengo por la Copa Libertadores

Con todas estas interrogantes, Racing saldría al Maracaná con Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa o Bruno Zuculini; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny o Duván Vergara; y Maravilla Martínez.

